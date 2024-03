Workshop di danza e musica, giochi di ruolo dal vivo e «Baratto del libro»: cosa fare nel weekend

La primavera è sempre più vicina e, in effetti, con gli eventi in programma per questo nuovo fine settimana sarà facile percepire la gioia di vivere e l’entusiasmo tipici di questa stagione dell’anno. Il calendario propone appuntamenti con la comicità, esperienze sensoriali che uniscono il gusto alla cultura, market e gare a tempo a tema Harry Potter. Ecco una lista di eventi interessanti a cui partecipare nei prossimi giorni. Per conoscere tutte le proposte consigliamo di visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

Domenica 17 marzo il PTL Piccolo Teatro Libero di San Polino, in corso Bazoli 89, ospita SCONFINI. Workshop di danza e musica condotto da Felice Cosmo e Marina Rossi. L’appuntamento con la composizione in tempo reale rappresenta la giusta occasione per sperimentare un dialogo in continuo divenire tra musica live e danza, esplorando la relazione allo spazio e al tempo in compagnia di due maestri davvero eccezionali: Marina Rossi, danzatrice, insegnante e coreografa che crea progetti legati a improvvisazione e coreografia, e Felice Cosmo, pianista, arrangiatore, compositore e insegnante che vanta preziose collaborazioni. Il corso è previsto dalle 10 alle 13. Per maggiori info o prenotazioni contattare il numero 342 579 1681 o scrivere una mail a promo@lelastiko.it.

Lo spettacolo teatrale Non volevo essere femminista arriva in un luogo davvero meraviglioso della nostra provincia. Sarà il Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo a dare il benvenuto, sabato 16 marzo, allo show con Alessandra Domeneghini, di Stella Pulpo e per la regia di Sergio Mascherpa. Il femminismo non è un concetto solo legato al femminile, ma riguarda anche gli uomini proprio per il suo fine ultimo: allargare i diritti e rendere tutti più liberi. E allora… “Io sono femminista mio malgrado. Femminista perché non potrei non esserlo”. L’appuntamento è previsto in due turni, alle 18 e alle 21. L’ingresso è libero e gratuito. Per saperne di più chiamare il 030 9291208.

Anche per questo weekend il Gran Teatro Morato si prepara ad accogliere un grande volto della comicità italiana. Per l’intero fine settimana troveremo Angelo Pintus in scena con “Una brutta persona”, il nuovo spettacolo del campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze che, come da consuetudine, non ha voluto rivelare nulla di ciò che ha in serbo per le sue imminenti apparizioni teatrali. Dal 2009 presenza fissa nel cast di Colorado, Pintus è amato dal pubblico per le sue parodie più iconiche: dal telecronista Bruno Pizzul all’allenatore José Mourinho fino al motociclista Valentino Rossi. Le esibizioni sono previste per venerdì 15 e sabato 16 marzo alle 21:15 e per domenica 17 marzo alle 15:30. A questo link è possibile acquistare i biglietti.

Musica

L’Auditorium San Barnaba di corso Magenta 44 dà il benvenuto a un nuovo concerto. Domenica 17 marzo alle 11 è tempo di Sulle ali del Novecento XXIX: Quintetto Bettinelli, Kurtag, Ligeti, dèdalo ensemble, guida all’ascolto "Il Maestro dei Maestri" Bruno Bettinelli insieme a due grandi Maestri ungheresi, per un viaggio nella memoria storica del Novecento con una delle formazioni più classiche del repertorio cameristico: il quintetto di fiati. A esibirsi troveremo Daniela Cima (flauto), Silvano Scanziani (oboe), Nicola Zuccalà (clarinetto), Leonardo Dosso (fagotto) e Brunello Gorla (corno), diretti dal Maestro Vittorio Parisi. Per info: info@dedaloensemble.it.

Sul territorio

Il Consorzio Franciacorta dà il via a Festival Primavera - Il Gioco degli Aromi di Good Senses, l’incontro tra cibo e cultura nella terra del vino. Questo nuovo evento intende celebrare la tradizione, la gastronomia, la sostenibilità e la cultura. Proprio a questo scopo sono state coinvolte nell’iniziativa alcune realtà del territorio, oltre a cuochi e cantine locali per una serie di eventi da non perdere. Tra questi le cene a quattro mani che vedono la collaborazione tra cuochi locali e chef provenienti da tutta Italia per regalare delle esperienze culinarie a 360 gradi oppure il gioco degli aromi, un’esperienza sensoriale e divertente che vedrà i partecipanti sfidarsi a riconoscere le note olfattive tipiche del Franciacorta. Il biglietto intero costa 15 euro, 12 il ridotto (18-30 anni) inserendo in fase di acquisto il codice UNDER30. Queste le date e gli orari del gioco di Good Senses: sabato 16 marzo 10:30 e 17:30; domenica 17 marzo 10:30 presso il Consorzio Franciacorta, in via G. Verdi 53 a Erbusco. Per le prenotazioni cliccare qui.

Il Parco dell’Acqua di Largo Torrelunga 7 ha in serbo un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di lettura. Domenica 17 marzo, dalle 9 alle 12, torna Il Baratto del libro, l’iniziativa che nei prossimi mesi, per una domenica al mese, darà nuova vita ai nostri libri. Qui, infatti, sarà possibile scambiarsi libri di ogni genere con una sola regola: io ne do uno a te e tu ne dai un altro a me. L’ingresso è libero e gratuito.

In questo fine settimana non mancheranno gli eventi dedicati all’handmade e al vintage. Sabato 16 e domenica 17 marzo, infatti, il Museo diocesano di Brescia, in via Gasparo da Salò 13, accoglie Cose mai viste - Mostra mercato della creatività, un appuntamento con oltre 40 espositori di abbigliamento, oggettistica, bijoux, illustrazione e molto altro ancora. Tutto, ovviamente, nel rispetto della sostenibilità e del riciclo creativo. Per rendere ancora più unico l’appuntamento, in programma anche diversi workshop e attività dedicate ai bambini. Per conoscere tutti i dettagli è possibile visitare la pagina Instagram oppure rivolgersi ai seguenti contatti: 030 40233, padernellocosemaiviste@gmail.com. Il market sarà aperto dalle 10 alle 20. L’ingresso costa 5 euro.

Arte e cultura

Domenica 17 marzo si terrà una mostra unica nel suo genere. La Biblioteca Comunale “Emilio Bonino” di Piancogno accoglie la terza edizione di RETROGIOCHIAMO, l’esposizione interattiva dedicata al retrogaming, con tanti videogiochi originali, dispositivi dagli anni ’70 ai 2000 e tante curiosità tutte da provare. Dalle 14 alle 18 sarà possibile andare alla scoperta di vecchi computer e console. I visitatori, inoltre, potranno anche portare le loro cartucce, pc o dispositivi da provare e da condividere con gli altri visitatori. Per informazioni chiamare il numero 345 1227697 o scrivere a biblioteca.piancogno@gmail.com. L’ingresso è libero e gratuito.

Tornano le esperienze ispirate al mondo di Harry Potter con Il Castello dei Black, un gioco di ruolo dal vivo che impegna i partecipanti in una gara a tempo per risolvere gli enigmi e sconfiggere colui che vuole minacciare la pace conquistata dal mago più famoso al mondo e dai suoi amici. I partecipanti più temerari, ambiziosi e intelligenti potranno scrivere un nuovo finale per questa storia. Sirius Black, grande amico del padre di Harry, intraprese una battaglia contro il Signore Oscuro durante la quale riuscì a scovare l’arma più potente per sconfiggerlo. Decise, quindi, di nasconderla nel suo castello per proteggerla dai maghi con cattive intenzioni. Lord Voldemort la cercò a lungo, con scarsi risultati. L’arma preziosa è dunque ancora custodita, ma una nuova minaccia sta sorgendo…L’appuntamento è al Castello di Gorzone, a Darfo Boario Terme, sabato 16 marzo e domenica 17 marzo. Per queste giornate sono previsti turni sia per bambini accompagnati (sabato alle 15 e alle 17:30 e domenica alle 10:30, 14:30 e 17) sia per adulti e ragazzi (sabato alle 20:30 e alle 23 e domenica alle 19:30). A ogni turno i giocatori saranno divisi in squadre stabilite dal team di organizzatori. Coloro che prenotano in gruppo, invece, non verranno divisi. La prenotazione è obbligatoria: +39 366.3430683 (anche Whatsapp) info@ludiluna.it.