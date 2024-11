Weekend tra mercatini vintage, tour dei vigneti e spettacoli a teatro

Questo weekend si preannuncia ricco di opportunità per chi desidera immergersi in un mix di cultura, storia e piaceri sensoriali. Per gli amanti del vintage, «Remember Vintage» e «Cose Mai Viste» oltre ad offrire una vasta selezione di pezzi unici, permetteranno di riscoprire il fascino del passato tra abiti, dischi e oggetti d'epoca. Previsti anche spettacoli teatrali con importanti volti della televisione come protagonisti.

Non mancheranno inoltre visite guidate in cantina, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tradizioni vinicole locali, con degustazioni di vini che sapranno conquistare tutti i palati. Un weekend perfetto per chi vuole combinare il piacere dello shopping, l'emozione della cultura e il gusto della buona tavola! Ecco una lista di eventi selezionata da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Al Museo Diocesano la magia dell’autunno regalerà un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e, soprattutto, dell’artigianato. Con il suo chiostro recentemente rinnovato, il Museo di Via Gasparo da Salò è la cornice perfetta per il meglio del “fatto a mano”, in un luogo che unisce storia e innovazione. Con la partecipazione di 50 espositori provenienti da tutta Italia, il centro di Brescia si animerà con i rappresentanti del vero Made in Italy. Cose mai viste | Mostra mercato della creatività offre un'occasione unica per immergersi in un mondo di creatività, sostenibilità e bellezza, con novità che spaziano dall'abbigliamento agli accessori, dalla gioielleria al design, passando per oggetti per la casa e articoli per bambini. Ogni prodotto racconta una storia di passione, maestria e originalità. Il Museo, grazie anche a laboratori didattici e alle creazioni degli artigiani, si trasformerà in un vero e proprio hub creativo. Tra le meraviglie esposte, si potranno trovare abiti fatti a mano, gioielli unici, oggetti in legno, sculture naturali, articoli per la scuola e tanto altro ancora, per grandi e piccini. Un'occasione imperdibile per scoprire nuovi talenti e aggiungere un tocco di originalità al proprio stile. Le due giornate di "Cose Mai Viste", sabato 9 e domenica 10 novembre, saranno anche un'opportunità per esplorare le collezioni permanenti del museo e il percorso multisensoriale inclusivo Tutto ha Senso. Inoltre, sarà visitabile anche la mostra temporanea dedicata alle opere inedite di Ugo Aldrighi, che giunge al suo ultimo weekend di apertura, e la sezione espositiva dell’UCAI. Per i bambini, ma non solo, ci saranno laboratori creativi come quello di Fiorelì, durante il quale i partecipanti avranno modo di realizzare un vasetto autunnale con fiori freschi, e il laboratorio di cucito con Itsnola, dove poter imparare le basi per l’utilizzo della macchina da cucire e creare il proprio scrunchie. Infine, disponibili anche i giochi in legno ecosostenibili di Nonno Mauro, perfetti per sviluppare la creatività in modo intelligente. La musica, poi, farà da accompagnamento: si parte con il dj set di Collin Salle sabato, seguito dal concerto La Cameretta, QuarTrioscanzato domenica pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, sotto il ciliegio secolare. Non mancheranno le delizie gastronomiche grazie alla Mesceria Selvatica che arricchirà l’esperienza culinaria dell’evento, creando un’atmosfera coinvolgente e immersiva. L’appuntamento è dalle 10:00 alle 20:00. Il biglietto d'ingresso dà accesso alle sale espositive della collezione permanente e alle mostre temporanee, supportando il percorso di accessibilità del Museo. L’ingresso costa 5 euro, gratuito per gli under 14. I laboratori saranno su prenotazione ai seguenti contatti: Laboratorio Fiorelì: padernellocosemaiviste@gmail.com; Laboratorio Itsnola: itsnolahomewear@gmail.com. Per informazioni scrivere a padernellocosemaiviste@gmail.com.

Dalle 10:00 alle 20:00 di sabato 9 e domenica 10 novembre, torna la 23ª edizione di Remember Vintage, con una nuova e imperdibile mostra mercato che rende omaggio al mondo del vintage, del modernariato, del design, dell’handmade e del collezionismo d’epoca. L’evento si svolgerà nelle eleganti sale della storica dimora settecentesca di Rezzato, la celebre Villa Fenaroli Palace Hotel di Via Giuseppe Mazzini 14. Qui, 65 espositori presenteranno il meglio di abbigliamento e accessori vintage, arredamento d'epoca, oggettistica, autoproduzioni e remake unici, offrendo un affascinante viaggio nel passato e nella creatività contemporanea. Tantissimi gli eventi che faranno da cornice. Si parte con Forever Dance, sabato pomeriggio, presso il Teatro Scalabrini, per uno spettacolo di danza a cura di Raffy Angel Show e che vede la partecipazione di scuole di ballo locali. Nella serata di sabato, dalle 19:00 alle 21:30, il Dinner Show “Flower & Power”, una cena a buffet con food & drink illimitati. A seguire, open bar con DJ set, musica e animazione in Sala Garibaldi. Per prenotazioni: 3474493077. Domenica alle 16:00, invece, è prevista una sfilata di moda anni ’70 a cura di Lucia Grumi, presentata da Michele Ravani e Nicol Pellegrini, presso il Teatro Scalabrini. In programma anche una mostra fotografica curata da Life Video Foto di Brescia e una mostra d’auto d’epoca nel cortile della villa, con uno shooting fotografico anni ’70. Per concludere, musica dal vivo con La Black Jam Band, sempre nel cortile della villa, domenica dalle 14:30 alle 15:30; e un DJ set anni ‘70/’80/’90 con il vinile come protagonista, per un viaggio musicale nel tempo. L’ingresso (per una singola giornata, con possibilità di reingresso) costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per gli under 18; ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Per informazioni contattare Alberto Carretta al 338 2001012 (telefono e Whatsapp) o via mail all’indirizzo pickup@pickuprecords.com.

Il weekend ospiterà Autunno Longobardo, una giornata all’insegna di visite guidate, degustazioni e una straordinaria verticale di Montebruciato. Durante le visite guidate con degustazione (su prenotazione) gli ospiti saranno accompagnati in un tour dei vigneti e della cantina, per scoprire le caratteristiche uniche di questo territorio e dei vitigni da cui nascono i vini. Si andrà alla scoperta delle varie fasi della vinificazione e della filosofia aziendale, all’insegna del rispetto dell’ambiente e della tutela della biodiversità. Poi, guidati dal sommelier professionista Gianluca Goatelli, si potranno degustare quattro vini di Tenuta la Vigna, su due turni previsti rispettivamente domenica 10 novembre alle ore 10:30 (al costo di 20 euro) e alle 14:30 (al costo di 25 euro). Sempre su prenotazione, la verticale di Montebruciato: la storia del Montebruciato attraverso cinque annate storiche, a partire dai primi anni del 2000. Un viaggio straordinario nel tempo, un’esperienza sensoriale sorprendente che testimonia l’evoluzione, negli anni, del vino Capriano del Colle DOC Rosso Riserva, una vera eccellenza che ha ottenuto anche riconoscimenti internazionali. L’evento si terrà sempre domenica 10 novembre alle ore 17:30, al costo di 50 euro. Tenuta la Vigna sarà aperta tutta la giornata e sarà possibile effettuare la degustazione di 2 vini a scelta accompagnati da snack salato, gustare le immancabili caldarroste e visitare lo shop per gli acquisti in cantina. Due calici e snack salato: costo 15 euro. Per info e prenotazioni: +39 328 8729264; +39 333 3937475 info@tenutalavigna.it commerciale@tenutalavigna.it.

Spettacoli, film e teatro

A cinquant'anni dal suo debutto, torna in scena "Caino e Abele - il Musical", arricchito da un nuovo cast e un rinnovato sviluppo drammaturgico, sotto la direzione del regista di Forza Venite Gente Ariele Vincenti. Lo spettacolo in programma per sabato 9 novembre al Teatro Clerici (ex Teatro Morato) è un profondo viaggio nella storia della cristianità, che parte dalla Genesi e si sviluppa fino ai giorni nostri. La narrazione inizia con la creazione del mondo: "Dio creò il cielo e la terra", e poi "creò l’uomo a sua immagine e somiglianza", dando vita ad Adamo ed Eva. Il racconto prosegue con la figura di Gesù di Nazareth, la sua immolazione per il bene dell’umanità, e le sue parole, i suoi gesti e le immagini iconografiche che lo rappresentano. Questi momenti sono evocati attraverso scene teatrali intense, silenzi significativi e atmosfere emozionanti che coinvolgono il pubblico in un’esperienza unica. Biglietti a partire da 23 euro disponibili al link. Lo spettacolo comincerà alle ore 21:00. Per info: 030 348888.

Il Teatro Clerici (ex Teatro Morato) ospiterà, venerdì 8 novembre alle ore 21:00 l’attore, comico e drammaturgo Andrea Pennacchi, conosciuto al pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione al programma televisivo "Propaganda Live" su La7, dove interpreta il personaggio di "Pojana”. Lo spettacolo dal titolo "Pojana e i suoi fratelli" è di e con Andrea Pennacchi; musiche originali dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato. Biglietti a partire da 29 euro disponibili a questo link. Per info: 030 348888.