«Voci dalle pievi»: a Natale musica e poesia dalla Formigola a Mura

Un viaggio, un pellegrinaggio laico in luoghi, le pievi, che per secoli sono stati centrali per la spiritualità bresciana e per gli scambi economici e culturali.

Lo ha pensato l’Associazione Vincenzo Gioberti, con il patrocinio di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Broletto e Comunità Montana della Valle Sabbia che per la seconda volta – la terza se si considera anche l’edizione estiva – propone la rassegna «Voci dalle pievi», che si terrà da venerdì 20 dicembre fino al 3 gennaio.

Le pievi protagoniste

Protagoniste cinque meravigliose pievi, la musica e le poesie dialettali, composte appositamente per la rassegna da Giuseppe Ghidinelli, Nerino Mora e Gianni Savoldi, noto per le sue traduzioni in vernacolo.

«Siamo sempre vicini a coloro che fanno rete e comunità», sottolinea Nicoletta Bontempi, presidente della Fondazione Provincia di Brescia Eventi. Il progetto fa della sovracomunalità il tratto distintivo, come ricorda Matteo Rossi, segretario dell’associazione e direttore artistico.

Il programma

Si comincia venerdì 20 dicembre – l’inizio sarà sempre alle 20.30, con l’eccezione dell’appuntamento del 22 dicembre, che sarà alle 15.30 e l’ingresso gratuito – alla chiesa di San Francesco a Gargnano, con l’Orchestra Armonie in Pizzico e un repertorio mandolinistico.

Si prosegue sabato 21 dicembre alla pieve di Santa Stefania a Nuvolento con la Compagnia Sunadùr di Ponte Caffaro e un repertorio antico di almeno cinquecento anni e domenica 22 dicembre, alle 15.30, alla pieve della Formigola di Corticelle di Dello con il Coro Monte Pizzocolo e brani natalizi e tipici dei cori di montagna.

Gherardo Chimini e il Taddeucci ensemble saranno alla pieve di Maria Assunta di Mura sabato 28 dicembre. Chiuderanno venerdì 3 gennaio alla pieve di Santa Maria di Tenesi i Mites Cantores che proporranno un repertorio del Cinquecento.