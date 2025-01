«Vite da ariani»: la storia dei Dalla Volta per conoscere la Shoah

Nicola Rocchi

Il bresciano Guido Dalla Volta ha ricostruito in un romanzo la vicenda di nonno e zio, deportati e morti ad Auschwitz: di Alberto parlò anche Primo Levi

Guido Dalla Volta tocca la pietra d'inciampo dedicata al padre e allo zio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Guido Dalla Volta sta concludendo il lungo giro d’incontri nei quali, in prossimità del Giorno della Memoria, è stato invitato a parlare del libro «Vite da ariani» (prefazione di Liliana Segre; Enrico Damiani Editore, 512 pagine, 23,90 euro). In esso ha ricostruito, con lunghe ricerche tradotte in forma di romanzo, i fatti che condussero alla deportazione ad Auschwitz del nonno Guido e dello zio Alberto, arrestati nel dicembre 1943 per la loro origine ebraica ed entrambi uccisi: Guido nel lager,