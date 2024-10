Vitali: «Il mio veterinario di Manerbio, di quella Bassa sorella del lago»

Paola Gregorio

Per «Eredi Piedivico e Famiglia», presentato ieri a Librixia, ha scelto il paese bresciano «per la musica del nome»

3 ' di lettura

Andrea Vitali - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La fascinazione per la pianura arriva dai libri di Giovanni Guareschi. Una fascinazione che è diventata ispirazione per l’ambientazione dell’ultimo libro di Andrea Vitali «Eredi Piedivico e Famiglia». Stavolta non siamo nella sua Bellano affacciata sul lago di Como ma nella Bassa Bresciana, a Manerbio. «La pianura è sorella del lago. Per questo ne ho subito il fascino ancor prima di conoscerla, quando leggevo i racconti di Guareschi» dice il medico-scrittore che fino al 2013 ha esercitato la pro