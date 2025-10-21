Virginia Raffaele e Diego Abatantuono alla Oz per «La vita va così»

Alla multisala Oz di Brescia Diego Abatantuono e Virginia Raffaele hanno presentato il film «La vita va così», una commedia diretta da Riccardo Milani.

In sala i due attori e il regista hanno raccontato al pubblico il dietro le quinte del film, ispirato alla lotta per la salvaguardia di un lembo di costa incontaminata in Sardegna. La pellicola mette in scena il confronto tra un pastore che difende la sua terra e un presidente di gruppo immobiliare deciso a trasformarla in un resort di lusso. L’incontro alla multisala Oz ha offerto agli spettatori l’opportunità di approfondire i temi del film, che unisce tradizione e modernità, ecologia e sviluppo, con un cast che include anche Aldo Baglio e Geppi Cucciari.