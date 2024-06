Valentina Ghetti spopola sui social: dall’insegnamento al primo romanzo

Elisa Fontana

La 27enne camuna, contesa dalle case editrici per le recensioni letterarie su TikTok, ha appena pubblicato «Aura»

La giovane scrittrice Valentina Ghetti - © www.giornaledibrescia.it

Valentina Ghetti, 27 anni, nata e cresciuta in Valle Camonica, ha scelto di mettersi «in pausa» dall’insegnamento per fare la booktoker e la scrittrice. Laureata nel 2020 in Filologia Moderna all’Università Cattolica di Milano, Valentina ha iniziato a creare contenuti su TikTok dedicati alla comunicazione dei libri «un po’ per scherzo e un po’ per noia», diventando presto una figura di riferimento per la promozione della lettura sui social network. Con più di 250 mila follower, oggi è richiestis