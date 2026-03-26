Un weekend tra giochi virtuali, tradizioni e tanta musica

L’ultimo weekend di marzo si preannuncia ricco di appuntamenti per tutti i gusti tra Brescia e provincia. Dalla musica dal vivo agli spettacoli per famiglie, passando per esperienze immersive, laboratori creativi e tradizioni locali, non mancano le occasioni per vivere il tempo libero in modo originale. Un calendario variegato che unisce intrattenimento e cultura, con eventi capaci di coinvolgere pubblici di ogni età e interesse. Di seguito alcune delle iniziative segnalate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Un tuffo negli anni ’80

Sabato 28 marzo alle ore 21 il palco del Teatro Der Mast si accende con Forever Young 80, uno spettacolo musicale che promette di riportare il pubblico nel cuore di un decennio indimenticabile. Protagonisti della serata sono gli Stock’84, band con sei musicisti che tra sintetizzatori, chitarre iconiche e melodie senza tempo, ripercorre i grandi successi che hanno segnato un’intera generazione, alternando hit italiane e internazionali in un mix coinvolgente e trascinante. “Forever Young 80” nasce con l’obiettivo di mantenere viva l’energia di un’epoca irripetibile, portando sui palchi uno spettacolo che unisce divertimento e memoria collettiva. Cliccare qui per i biglietti. Per maggiori informazioni scrivere a associazioneapsalchimia@gmail.com.

Omaggio ai Depeche Mode

Sabato 28 marzo alle ore 21.15 il Teatro Clerici ospita, per la prima volta in Italia, gli Strangelove – The Depeche Mode Experience, considerati tra le più influenti tribute band dedicate allo storico gruppo britannico Depeche Mode. L’occasione è speciale: celebrare il 40° anniversario dell’album Black Celebration, pietra miliare della musica elettronica e alternativa. Non si tratta solo di musica, ma di riproporre l’estetica, le atmosfere e la presenza scenica che hanno reso iconica la band guidata da Dave Gahan. Tra scenografie, cambi d’abito e un’energia travolgente, il pubblico viene accompagnato in un viaggio attraverso le diverse epoche del gruppo, rivivendone i momenti più significativi. Biglietti a partire da 30 euro disponibili su TicketOne e Ticketmaster. Per informazioni chiamare il numero 348 766 2688 o scrivere a info@cipiesse-bs.it.

Mistero da risolvere

Al Museo Diocesano prende vita Clavis, enigma nel convento, una nuova esperienza immersiva e multiplayer che trasforma gli spazi museali in un ambiente di gioco, esplorazione e scoperta. Grazie a una speciale applicazione in Mixed Reality sviluppata per visori di ultima generazione, l’esperienza fonde elementi digitali e ambienti reali. I giocatori, che si muovono negli spazi del museo arricchiti da scenari virtuali e oggetti con cui interagire, sono chiamati a collaborare per risolvere enigmi. Un’occasione originale per riscoprire il patrimonio storico-artistico cittadino attraverso un’esperienza partecipativa e fuori dagli schemi in programma per venerdì 27 e sabato 28 marzo, dalle 17 alle 18:30. Per le modalità di partecipazione consultare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. Informazioni al numero: 030 40233.

Giacchino Rossini raccontato ai più piccoli

Domenica 29 marzo alle ore 17 il MO.CA Centro per le nuove culture ospita Rossini sul cuscino, uno spettacolo teatrale-musicale pensato per avvicinare le famiglie alla figura e alla musica di Gioachino Rossini. Attraverso la narrazione di Massimo Marani, il pubblico viene guidato in un racconto vivace, in cui la musica si intreccia a curiosità e aneddoti. Il tutto è reso ancora più originale da un filo conduttore inaspettato: quello della cucina, altra grande passione del compositore, utilizzata come chiave narrativa per spiegare in maniera semplice e divertente le sue opere. A dare voce alle melodie è il quartetto di fiati dell’Ensemble Bazzini Consort, che esegue dal vivo alcuni brani, in un dialogo continuo tra parole e musica. Biglietti a 5 euro. Per info e prenotazioni: prenotazioni@bazziniconsort.it.

Fiera della Spongada

Domenica 29 marzo, a Breno, torna la Fiera della Spongada tra bancarelle, prodotti tipici e il dolce simbolo del territorio. Accanto alla festa, l’evento propone anche esperienza immersive, grazie alle attività organizzate da Xtreme Adventure: visite guidate tra storia e natura che conducono dal suggestivo bunker della Seconda Guerra Mondiale, alle mura del Castello di Breno con i suoi panorami sulla valle, fino al fascino senza tempo del Santuario di Minerva, antico luogo di culto immerso nel verde. Una giornata perfetta per unire sapori, cultura e un pizzico di avventura, riscoprendo Breno da prospettive nuove e sorprendenti. Per prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: via WhatsApp al 335 487010 o scrivendo a info@xtremeadventure.it.

Immaginare la città di domani, tra gioco e natura

Sabato 28 marzo alle ore 15.30 il TramPoint ospita La città del futuro – Immagina e decora, un laboratorio creativo pensato per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni e curato da Coldiretti. L’iniziativa invita a riflettere sulle città di domani, ponendo al centro il rapporto tra ambiente urbano e natura. Attraverso attività pratiche e momenti di gioco, i partecipanti vengono guidati in un percorso che stimola fantasia e consapevolezza, aiutandoli a immaginare spazi più sostenibili e a misura di persona. Un’esperienza educativa e coinvolgente che, partendo dalla creatività, guarda al futuro delle città e al benessere di chi le abita. Ingresso libero con prenotazione online. Per info: 344 0360936, comunicazione.tram@bresciamobilita.it.