Un weekend di teatro e cultura: gli eventi del fine settimana

Ecco che arriva un nuovo weekend ricco di eventi per tutti i gusti e tutte le età. Tra spettacoli teatrali coinvolgenti, attività pensate per le famiglie e un’ampia offerta culturale, il programma promette di soddisfare chiunque sia in cerca di svago. Di seguito un’anticipazione di alcuni delle iniziative in programma da venerdì 10 a domenica 12 gennaio: tante occasioni da segnare in calendario, per vivere insieme momenti indimenticabili. È possibile scoprire gli altri eventi su aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

Un documentario che racconta la storia dello zoo del castello di Brescia, scomparso nel XX secolo. Il Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo Da Vinci 3, presenta Brescia Selvaggia, in programma per domenica 12 gennaio alle 18.30. Il tema centrale del film esplora il legame complesso e profondo tra la città di Brescia e il mondo animale, con lo zoo nel castello che rappresenta il simbolo di questa relazione. Per l’occasione interverranno testimoni diretti come i custodi dello zoo, tra cui Vincenzo Bolpagni, storici e scrittori come Franco Robecchi, e figure politiche, sindaci ed ex sindaci, come Laura Castelletti e Paolo Corsini. L’ingresso è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria. Per le prenotazioni online cliccare qui. Per informazioni più dettagliate rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2501693, comunicazione@comune.borgosatollo.bs.it.

Anche nel corso di questo weekend non possono mancare le occasioni per godere della musica classica immersi in un’atmosfera da favola grazie a Candlelight, un format unico di eventi musicali originali dal vivo creati e prodotti da Fever per democratizzare l'accesso alla musica classica, e non solo, grazie a una varietà di programmi pensati per soddisfare tutti i gusti. Eseguiti da talentuosi musicisti locali in luoghi emblematici illuminati da migliaia di candele, i concerti Candlelight invitano un pubblico vasto e diversificato a scoprire i brani più iconici di grandi compositori e ad apprezzare i successi di artisti famosi in un contesto innovativo. Domenica 12 gennaio è tempo di Candlelight: tributo ai Coldplay. L’appuntamento è al Teatro Der Mast di via Giosuè Carducci 17/e alle 17:30 e alle 19:30. Qui i biglietti. Ingresso a partire da 31 euro. Per maggiori informazioni: 392 489 0202, info@dermast.it.

All’Auditorium Gaber di Castel Mella, in via Onzato 56, andrà in scena Comedy Show - Donati & Olesen, lo spettacolo firmato da Donati, Olesen e Keijser con Giorgio Donati e Jacob Olesen, per la regia di Donati, Olesen e Keijser. Una performance di comicità fisica marcata, interpretata da due attori straordinariamente versatili. In un’atmosfera surreale, vengono raccontate le vicende di personaggi bizzarri e improbabili: piloti giapponesi, ragazze imprigionate da un Dracula grottesco, motociclisti spericolati e fanatici. Ispirato alla tradizione della Commedia dell'Arte, ma con il dinamismo dei tempi moderni, lo spettacolo mescola diverse tecniche teatrali per sorprendere anche il pubblico più esperto: dalla mimica ai virtuosismi musicali, passando per acrobazie surreali e giochi paradossali. Gli attori, attraverso un'abilità straordinaria, danno vita a distorsioni logiche, associazioni mentali e vere e proprie "rime" gestuali. Il tutto è accompagnato da una serie di effetti sonori spiazzanti, come rombi, fruscii, esplosioni e stridori, che arricchiscono l’esperienza sensoriale. Le gag si susseguono con ritmo incalzante, rendendo lo spettacolo ideale per ogni tipo di pubblico, dagli adulti più sofisticati e critici ai bambini, più spontanei e curiosi. L’appuntamento è per venerdì 10 gennaio alle ore 21:00. Il biglietto intero costa 12 euro, 10 euro il ridotto. Per info: 320 3509376, info@teatrolaboratoriobrescia.net.

Per famiglie

Il Teatro Colonna di via Chiusure 79 accoglie Briciole di felicità, uno spettacolo pensato per le famiglie in programma per domenica 12 gennaio alle ore 16:00 e alle ore 18:00. Non lontano da qui, c'è un bosco di case sospese, dove all’improvviso fa la sua apparizione il Venditore di Felicità. Vende felicità in barattolo! Ma davvero la felicità può essere venduta? Gli abitanti del villaggio desiderano comprarla, perché ne hanno un grande bisogno. Peccato, però, che i barattoli siano vuoti! Ma dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? Dove si nasconde? Ai piedi delle case sospese, nel “buco”, vive Ohibò. Ohibò è un po’ strano, non parla la loro lingua ed è diverso da tutti. Ma sembra felice. Forse è lui ad aver preso la loro felicità? Così inizia un’avventura che spingerà gli abitanti del villaggio a lasciare le loro case, a interagire tra loro, a parlarsi e, infine, a conoscersi davvero. Quando scopriranno il mistero di Ohibò, capiranno di aver trovato il vero segreto della felicità. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 anni in su. L’ingresso costa 7 euro con prenotazione obbligatoria. Per info e biglietti visitare il sito o rivolgersi al numero 030 46535.

Arte e cultura

La Sala Danze del MO.CA. di via Moretto 78 ospita Romanzo Italiano, una mostra fotografica a cura di Giusy Tigano, realizzata con il patrocinio del Comune di Brescia e organizzata dall’agenzia GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group. In esposizione 120 fotografie in bianco e nero che i fotografi Franco Carlisi e Francesco Cito hanno dedicato al tema del matrimonio, osservato da una prospettiva insolita e anticonvenzionale: dalla Sicilia nascosta raccontata da Carlisi ai matrimoni napoletani documentati da Cito. Un romanzo per immagini che sfida la fotografia matrimoniale tradizionale per narrare con toni poetici e disincantati i molteplici aspetti sociali del rito nuziale. La mostra sarà visitabile venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. L’ingresso è libero e gratuito. Per saperne di più scrivere a info@gtartphotoagency.com o chiamare lo 02 3655164.

La Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani di via Fantasina 8 a Cellatica, in collaborazione con numerosi musei del territorio, partecipa nuovamente all'iniziativa «Tra Castelli e Musei. Più visiti, più risparmi!». Presentando il biglietto di ingresso di uno dei musei aderenti, infatti, si avrà l’opportunità di visitare le altre collezioni a prezzo ridotto, fino a un anno dall'emissione del biglietto intero. Un'iniziativa pensata per tutti gli amanti dell'arte che desiderano esplorare, scoprire e imparare divertendosi. Di seguito i luoghi d'arte partecipanti: Castello di Padernello, Castello di Desenzano del Garda, Castello di Montichiari, Rocca di Lonato del Garda, Torre di Lonato del Garda, Museo MAST di Castel Goffredo, Museo MUSA di Salò, Museo MarteS di Calvagese della Riviera, Museo della Carta, Valle delle Cartiere di Toscolano, Museo MAVS di Gavardo, Fornaci romane di Lonato del Garda, Museo Lechi di Montichiari, Museo Civico Archeologico "G. Rambotti" di Desenzano del Garda, Casa Museo Paolo e Carolina Zani di Cellatica, Casa Museo di Ugo Da Como di Lonato del Garda, Torre di Castelgoffredo e Museo Corrado Bocchi. L’appuntamento per questo fine settimana è per venerdì 10 gennaio dalle 9:00 alle 13:00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 2520479 o scrivere una mail all’indirizzo info@fondazionezani.com.