Un weekend di musica, concerti d'arpa e spettacoli

Ecco arrivato settembre che porta con sé una ventata di fresche novità! Il primo weekend del mese, simbolo per eccellenza della ripartenza, regalerà tanti momenti di svago in compagnia delle attività che più ci piacciono. La musica invaderà il Castello in occasione di Epicentro Summer Music e Piazza della Loggia si trasformerà in palcoscenico per due artisti davvero molto apprezzati: Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi. Non mancheranno le possibilità per imparare divertendosi con i corsi di arpa al Castello di Padernello o gli spettacoli solidali con possibilità di cena in rifugio. Di seguito alcuni degli eventi più interessanti in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Per scoprire tutte le iniziative in programma è possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

Venerdì 6 settembre Piazza della Loggia accoglierà Fiorella Mannoia in "Fiorella Sinfonica - "Live con orchestra", il concerto che dà il benvenuto al weekend, inserito nella rassegna Brescia Summer Music. L’artista romana è pronta a presentare il suo nuovo progetto in cui sarà accompagnata da un’orchestra sinfonica. Fresca di partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il suo ultimo brano dal titolo Mariposa, Fiorella Mannoia è pronta a coinvolgere con la sua bravura i cittadini bresciani. L’appuntamento è alle ore 21:00. Di seguito il prezzo dei biglietti: 60 euro per il primo settore numerato, 50 euro per il secondo settore numerato e 35 euro per il terzo settore non numerato. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 2791881 o scrivere a info@cipiesse-bs.it. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su TicketOne e VivaTicket oppure presso Ticketpoint c/o Libreria Tarantola di Brescia, in via Fratelli Porcellaga 4. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2791881, info@cipiesse-bs.it.

Ma non è finita qui. Brescia Summer Music, infatti, presenta un secondo evento per questo fine settimana. Stiamo parlando di Umberto Tozzi & Orchestra "L'ultima notte rosa the final tour", la straordinaria tournée mondiale con cui l'artista dà il suo addio alla scena live e che attraverserà tre continenti, tra il 2024 e il 2025. Dopo 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre duemila concerti, Umberto Tozzi torna a calcare i principali palchi d'Italia in un contesto davvero unico: ad accompagnare la sua splendida voce, infatti, ci sarà un’orchestra composta da ventuno elementi. Anche per questo spettacolo l’appuntamento è alle ore 21:00. Il prezzo dei biglietti è il seguente: 60 euro per il primo settore numerato, 50 euro per il secondo settore numerato, 40 euro per il terzo settore non numerato e 30 euro per il quarto settore in piedi. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e VivaTicket oppure presso Ticketpoint c/o Libreria Tarantola di Brescia, in via Fratelli Porcellaga 4. Per informazioni: 030 2791881, info@cipiesse-bs.it.

Al Castello di Brescia fa il suo ritorno Epicentro Music Festival, l’appuntamento ormai giunto alla sua terza edizione che ha portato sul Cineo i migliori talenti del panorama pop e indie italiano. Venerdì 6 settembre sarà la serata dedicata alla musica emergente: Orgasmo Night è il format indie pop che ha conquistato il pubblico bresciano, un dj set dinamico ed emozionante fatto solo di musica indie pop italiana, perfetto per fare da collante ai concerti di tre artisti che nel 2024 hanno vissuto una stagione di grande lancio ed affermazione: Angelica, Piazzabologna e Le Endrigo che scalderanno i cuori dei presenti. L’ingresso alla serata è gratuito. Il giorno seguente, sabato 7 settembre, la grande ospite della serata sarà, invece, Rose Villain, seguita dal djset di Fra Andreoli. Il concerto è già sold out mentre l’ingresso all’aftershow sarà gratuito. Infine, domenica 8 settembre il testimone passerà a Dargen d’Amico che porterà tutta la sua energia sul palco grazie ai suoi successi più amati: da Onda Alta a Dove si Balla. Per i biglietti cliccare qui. Per tutti i concerti l’apertura porte è prevista alle ore 19:00 mentre l’apertura degli aftershow alle 22:30.

Corsi

Il Castello di Padernello ospita Arpe in Villa, il festival internazionale di studio e di concerti d’arpa con studenti e insegnanti di fama internazionale. La roccaforte di Borgo San Giacomo torna a essere teatro di corsi intensivi, seminari e concerti che riusciranno ad unire la didattica e la formazione all’intrattenimento e allo spettacolo. Il fine settimana accoglierà ,quindi, corsi di perfezionamento di arpa moderna e rinascimentale a due ordini, arpa barocca a tre ordini o a pedali a movimento o, ancora, arpa medievale, jazz e mandolino in compagnia dei vari insegnanti: Anna Loro, Mara Galassi, Marcella Carboni, Heidrun Rosenzweig e Dorina Frati. Un’occasione perfetta che consentirà ai giovani di studiare, esibirsi e condividere la loro passione per la musica. In programma anche diversi concerti serali. Si parte venerdì 6 settembre alle ore 21:00 con FestMusik à deux harpes con Anna Loro e Florence Sitruk; musiche di Parish Alvars, Naderman, Tournier, Smetana; ingresso al costo di 10 euro. Sabato 7 settembre, sempre alle 21:00, presso la Pieve della Formigola – Corticelle di Dello, si terrà Davidsharfen: cinque arpe al tempo di Bach con Mara Galassi e Flora Papadopoulos, musiche di anonimi, Händel e Bach; l’ingresso costa 10 euro. Infine, in programma per domenica 8 settembre alle ore 18:00: Primo premio cat. B. Concorso Suoni d’Arpa 2023 con Martin Sadilek (Special Guest), musiche di Haydn, Renié, Pierné, Smetana; ingresso al costo di 5 euro. Per la giornata di domenica è anche prevista la possibilità di prendere parte a una visita guidata del Castello in programma alle ore 17:00 (visita + concerto 10 euro). Il weekend di Padernello si chiuderà con un ultimo spettacolo, alle ore 21:00, dal titolo Jazz Harp Duo. Un viaggio nel mondo dell’arpa elettroacustica, con Park Stickney e Marcella Carboni. L’ingresso costa 10 euro. Per saperne di più chiamare il numero 030 940876 o scrivere a info@castellodipadernello.it.

Spettacoli, film e teatro

L’azienda agricola L’OCO! Orco che Orto! di Darfo Boario Terme ha in serbo per il weekend due eventi importanti che si terranno in Valle Camonica. L’azienda agricola è un’impresa di economia circolare che si fa promotrice di un progetto comunitario di produzione e distribuzione di cibo sano, locale e sostenibile. L’obiettivo principale, dunque, non è solo quello di produrre cibo, ma anche di rendere più forti i rapporti con il territorio, anche attraverso l’organizzazione di eventi che uniscano la sensibilizzazione verso temi importanti come la sostenibilità ambientale, la solidarietà e l’agroeconomia. È in questo contesto che sabato 7 settembre andrà in scena lo spettacolo SEMI di Francesca Marchegiano, con Stefano Panzeri e la musica di Francesco Andreotti, che narra la vera storia di Nikolaj Ivanovič Vavilov, agronomo russo che diede la sua vita per combattere la fame nel mondo, attribuendo al cibo i significati di giustizia, uguaglianza e futuro. Lo spettacolo è in programma alle ore 16:30 presso il Rifugio Val Sorda. L’evento è a offerta libera. Ai presenti verrà anche data la possibilità di consumare una cena in rifugio, con pernottamento su prenotazione. Per maggiori informazioni o per prenotare rivolgersi ai seguenti contatti: 3281371753 / 3393064953 (via Whatsapp).