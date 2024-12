Un weekend all'insegna della cultura: gli eventi a Brescia e provincia

Questo fine settimana Brescia si trasforma in un vivace palcoscenico di cultura e creatività, con una ricca offerta di eventi per grandi e piccoli. I bambini avranno l'opportunità di dare sfogo alla loro fantasia attraverso laboratori creativi pensati per stimolare la loro immaginazione. Gli appassionati di teatro potranno assistere a rappresentazioni con grandi nomi del mondo dello spettacolo tra cui Antonio Albanese, mentre gli amanti della danza avranno modo di immergersi nell'atmosfera del balletto romantico, con una performance che promette forti emozioni. Non mancheranno, inoltre, mostre d'arte che offriranno l’opportunità unica di scoprire le opere di artisti consolidati, per la prima volta nella nostra città. Un fine settimana ricco di emozioni e scoperte, in cui la cultura sarà protagonista. Di seguito un’anteprima di alcune delle migliori iniziative selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

Il DIS_PLAY c/o Brixia Forum di Via Caprera 5 ospiterà Antonio Albanese in Personaggi, in programma per sabato 14 dicembre alle 21:00. Lo spettacolo si arricchisce delle nuove maschere inventate da Antonio Albanese, diventando una sintesi dei suoi più celebri lavori teatrali. Cosa accomuna i molteplici volti con cui Albanese racconta il nostro presente? L'umanità. La realtà si trasforma in teatro grazie a Epifanio, L'Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego: queste maschere sono, insieme, prototipi della nostra società, figure familiari che possiamo riconoscere nel vicino di casa, nell'amico di sempre, o anche in noi stessi.

Personaggi raccoglie alcuni dei volti più noti del comico e regista italiano: l'immigrato che fatica a integrarsi al Nord, l'imprenditore che lavora senza sosta, il sommelier che elogia il vino con distacco, il politico disonesto, l'ottimista visionario che sogna un mondo perfetto, il dolce Epifanio con le sue aspirazioni internazionali. Questi personaggi, che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, sono segnati dalla nevrosi, dall'alienazione, dal soliloquio nei rapporti umani e dal disfacimento affettivo della famiglia, ma anche dall'ottimismo illogico e dal vuoto ideologico, elementi che tessono la trama scritta da Michele Serra e Antonio Albanese. Sul palcoscenico si alternano uomini del Sud e del Nord, alti e bassi, magri e grassi, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche che riflettono una realtà osservata con un occhio critico, pronta a cogliere difetti, abitudini e tic. Una galleria di anti-eroi che svela un mondo di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie, ma dove anche la poesia trova il suo posto. Un recital che, con comicità corrosiva e ritmo incalzante, racconta un mondo popolato da personaggi tipici del nostro tempo, un pensiero contemporaneo interpretato con una fisicità esplosiva. I testi sono di Antonio Albanese, Michele Serra, Piero Guerrera, Giampiero Solari; regia di Giampiero Solari. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e presso Ticketpoint, c/o Libreria Tarantola di Brescia (Via Fratelli Porcellaga, 4). Per informazioni: 030 2791881, info@cipiesse-bs.it. Di seguito i prezzi: 1° Platea 55,00 € - 2° Platea 45,00 € - Tribuna bassa 45,00 € - Tribuna alta 30,00 €.

Sul palco del Teatro Sociale di Brescia, in via Felice Cavallotti 20, arriva l'incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più rinomati al mondo. Considerato il balletto romantico per eccellenza, Giselle prende vita dalla fantasia del grande scrittore Théophile Gautier, ispirato dalla leggenda delle Willi, figure della tradizione popolare tedesca. Le Willi sono spiriti di giovani donne vestite con abiti da sposa, morte per amore prima di potersi unire in matrimonio, che al calar della notte vagano nei boschi in cerca di vendetta, costringendo gli uomini che le hanno tradite a ballare fino alla morte. Il celebre balletto viene reinterpretato in modo unico e mistico dal Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale di Iasi, con costumi straordinari e scenografie mozzafiato, su coreografia di J. Coralli. Questa versione originale esprime in modo chiaro le caratteristiche del balletto romantico, dove si intrecciano sacro e profano, carne e spirito, amore e morte, dimensione terrena e celeste, pantomima e "ballet blanc". A più di un secolo e mezzo dalla sua creazione, Giselle continua a incantare il pubblico. La danza ruota attorno a due ruoli fondamentali del repertorio accademico: Giselle, la contadinella che muore di pazzia d'amore, e Albrecht, l'innamorato principe che la tradisce e la inganna, per poi redimersi. Un balletto che saprà riempire di amore e passione il pubblico del celebre Balletto proveniente dalla Romania. Due gli spettacoli previsti per sabato 14 dicembre: alle 16:45 e alle 20:30. Biglietti a partire da 30,56 euro disponibili online e nei punti vendita. Per saperne di più chiamare il numero 030 2808600.

Per famiglie

Con il Natale che si avvicina, il magico bosco del Castello di Padernello si riempie di alberelli decorati con pon-pon e campanellini scintillanti. Grazie a un laboratorio speciale, i bambini potranno realizzare i loro alberelli natalizi utilizzando materiali naturali come legni, lane, cotoni e piccole decorazioni, dando libero sfogo alla fantasia con semplici intrecci. Un'opportunità per vivere l'atmosfera natalizia in modo creativo e scoprire l'arte della tessitura. Aspettando il Natale: workshop di tessitura artistica per bambini è in programma per domenica 15 dicembre dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 17:00. L’attività avrà una durata di 30/40 minuti circa. La partecipazione ha un costo di €5 e include tutto il materiale necessario. Ogni bambino avrà la possibilità di portare a casa la propria creazione. Qui i biglietti. Per informazioni chiamare il numero 030 9408766 o scrivere una mail a info@castellodipadernello.it.

Arte e cultura

Steven Cavagna arriva a Brescia, al Mo.Ca Centro per le Nuove Culture, con la sua mostra Unruly, indisciplinata un'esposizione che celebra la materia indisciplinata. Questa è la prima volta che l'artista porta il suo lavoro nella città, scegliendo uno degli spazi più prestigiosi nel cuore del centro, un luogo dedicato all'arte. La mostra è un'esperienza innovativa, incentrata sull'uso della spugna come elemento centrale, che diventa il filo conduttore e il simbolo di una materia indomabile, capace di trovare spazio dove sembra non esserci e di manifestarsi in una varietà di forme e colori. Da anni, Cavagna esplora le potenzialità di questo materiale che lo ha affascinato, innamorandosi della sua capacità espressiva. Steven è stato uno degli artisti protagonisti di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, e lo scorso luglio ha inaugurato una mostra all’aeroporto di Bergamo, con la partecipazione delle Sindache Castelletti e Carnevali, che si incontravano per la prima volta. Le sue opere sono esposte in vari luoghi in Italia, e le sue creazioni hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo turistico della città di Bergamo. L'inaugurazione della mostra si terrà domenica 15 dicembre alle ore 17:30 nelle sale Neo-Classiche. Orari di visita: dalle 15:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2978831, info@morettocavour.com.