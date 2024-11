Un torchio bresciano rese tascabile il bestseller medievale

Giancarlo Petrella

Fu Battista Farfengo a pubblicare la versione ridotta delle avventure di Marco Polo: ci sono solo quattro esemplari al mondo e uno si trova in Queriniana

3 ' di lettura

Il frontespizio della prima edizione a stampa, Venezia 1496

Rinchiuso in un carcere genovese, nel 1298 Marco Polo – di cui si sta celebrando quest’anno il settimo centenario della morte – cominciò a raccontare al compagno di prigionia Rustichello da Pisa le proprie memorie. L’uno riandava con la mente a quanto aveva visto e l’altro riversava sulla carta quelle parole, in una prima versione scritta redatta in franco-veneto, una lingua all’epoca piuttosto diffusa nell’area padana, intitolata «Le devisement dou monde», ossia «La descrizione del mondo». A Na