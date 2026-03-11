Il libro «Tsunami Trump» in edicola con il GdB

L’ascesa di Donald Trump non è un evento passeggero, ma una rottura strutturale che ha inciso profondamente sugli equilibri della democrazia americana e sugli assetti internazionali.

È in questo contesto che si inserisce il libro di Sergio Fabbrini «Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l'Europa» (Editore Il Sole 24 Ore; pp.351): una guida per orientarsi tra le trasformazioni della politica globale. Dal 14 marzo il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro, più il prezzo del quotidiano.

La trama

Nel saggio l’autore analizza l’impatto del nazionalismo statunitense sul sistema politico interno e sulle relazioni internazionali, mettendo in evidenza le conseguenze per l’Unione Europea e per i suoi equilibri istituzionali. L’attenzione si concentra sulle nuove dinamiche geopolitiche e sulla ridefinizione dei rapporti tra le principali potenze.

Il libro propone inoltre una riflessione sulle scelte politiche e strategiche dei Paesi europei, evidenziando le tensioni tra spinte sovraniste e prospettive di integrazione. Ne emerge un quadro delle sfide che attendono l’Europa in uno scenario globale segnato da cambiamenti rapidi e da nuovi assetti di influenza.

Chi è Sergio Fabbrini

Head del Dipartimento di Scienze Politiche, Professore di Scienza Politica e Relazioni internazionali e Intesa Sanpaolo Chair on European Governance presso la Luiss. Nel 2023, Qs International ha valutato l’area di «Politics and International Studies» del suo Dipartimento quattordicesima al mondo, seconda nell’UE, prima in Italia. È stato Pierre Keller Professor presso la Harvard Kennedy School nel 2019-2020 e Research Professor presso l’Harvard Center for European Studies nella primavera del 2023. È stato Recurrent Visiting Professor di Comparative and International Politics presso la University of California di Berkeley. Ha insegnato in diverse università del mondo. Ha pubblicato venti volumi e più di trecento saggi scientifici, oltre a decine di curatele. È editorialista per Il Sole 24 Ore.