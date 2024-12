Triplo appuntamento con la danza al Grande: torna Diego Tortelli

Giulia Camilla Bassi

Il coreografo bresciano porterà nella Sala Palcoscenico Borsoni «Bodies on Glass» nell’ambito di una serata dedicata alle performance contemporanee

Il coreografo Diego Tortelli

Sarà una serata all’insegna della danza contemporanea quella che si terrà l’11 dicembre al Teatro Grande di Brescia, con la presentazione di tre performance intense che ne percorreranno gli spazi, partendo dal Ridotto, passando per il Salone delle Scenografie e fino alla Sala Palcoscenico Borsoni. Proprio qui, nella Sala Palcoscenico, dove gli spettatori possono accomodarsi con alle spalle la platea e i loggioni silenziosi, alle 20 in unica replica andrà in scena l’incontro tra il pluripremiato