I dialetti italiani su un unico palco con il Festival Leonessa d’Oro
Sul palcoscenico risuoneranno i dialetti da tutta l’Italia, percorrendo lo Stivale da Nord a Sud. Il Festival nazionale del Teatro Dialettale Leonessa d’Oro di Travagliato festeggia quest’anno il ventesimo compleanno con dieci serate che porteranno al teatro Pietro e Adolfo Micheletti, da domani, 28 febbraio, al 16 maggio, compagnie teatrali bresciane e da altre regioni.
Il programma
«Quest'anno abbiamo toccato tutti i punti cardinali dell'Italia», conferma l’ideatrice Maria Teresa Scalvini. Si parte domani con la compagnia veneziana Chioggia Teatronovo e la commedia in dialetto chioggiotto «La casa della striga». Sabato 7 marzo «La piccola ribalta» di Coccaglio porterà in scena «L'ucasiù giosta....la ria per tocc», mentre il 14 marzo la Compagnia Ad Hoc Aps di Roma proprorrà lo spettacolo in romanesco «Na coccarda tricolore». Da Verona il 21 marzo arriverà la compagnia Amici Teatro dell’Attorchio Aps con la commedia «L'usel del marascial».
Ci si sposterà a Bergamo, il 28 marzo, con la compagnia «I contadini coraggiosi di Calvenzano» con l’omonima commedia in bergamasco. Sabato 11 aprile la compagnia trentina «La Sortiva» proporrà «Prova d'amor» mentre il 18 aprile «La piazzetta» di Torino calcherà il palco con «Doe fomne i 'l'hai marià , che rabel a mia ca". Si torna a Brescia il 25 aprile con la compagnia “Sota 'l portec» di Cologne e «Te la do me la crisi». Il 2 maggio toccherà alla compagnia padovana «Trentamicidellarte» con «Di male in meglio» e il 9 maggio all'Associazione culturale Skene Aps di Marsala con «Carcarazze mercenarie d'amuri» in dialetto siciliano.
La serata finale
A chiudere il Festival, il 16 maggio, alle 20.30, sarà la tradizionale serata di gala che premierà la compagnia vincitrice della Leonessa d’oro. L'edizione 2026 è dedicata all'attrice Giuliana Balzaretti, anima del teatro dialettale scomparsa nel 2007. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8, fino a 12 anni gratuito. Per prenotazioni consultare il sito web della Leonessa d’oro.
