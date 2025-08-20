Arriva la serie su Amanda Knox: «Mai creduta sul delitto di Perugia»

Arriva la... versione di Amanda, cioè una fiction prodotta per dire la propria sulla tribolatissima inchiesta per un delitto che, pur dopo sentenze passate in giudicato, ha certezze ancora opinabili. E l’aggettivo kafkiano ben si attaglia a «The Twisted Tale of Amanda Knox», la miniserie americana su una contorta storia, che debutta oggi su Disney+, quasi 18 anni dopo il crimine che il 1° novembre 2007 a Perugia tolse la vita alla studentessa inglese Meredith Kercher, compagna d’appartamento dell’americana Knox nell’esperienza di studio all’estero. L’ha infatti fortemente voluta realizzare la stessa Amanda, ex sospettata, condannata e infine assolta dopo quattro anni di carcere.

Otto episodi

Il «true crime» in otto puntate (due subito, poi una alla settimana) è prodotto da 20th Television e Littlefield Company a cura della creatrice, showrunner e produttrice esecutiva KJ Steinberg nota per serie-cult come «Gossip Girl» e «This Is Us». E vede executive producers anche la stessa Knox col marito Christopher Robinson, e Monica Lewinsky, la stagista della Casa Bianca nel 1998 al centro dello scandalo sessuale e del quasi impeachment del presidente Bill Clinton.

La vicenda

Girata fra Canada, Budapest e Italia (dove le proteste dei perugini costrinsero la troupe a sole riprese in esterni, ma non nella villetta-scena del crimine) ricostruisce l’iter processuale che vide la 20enne studentessa di Seattle e l’allora fidanzato Raffaele Sollecito condannati in primo grado, ma infine assolti con la Cassazione a rilevare errori e ritardi nelle indagini e assenza di elementi sufficienti per la colpevolezza. Fu invece condannato a 16 anni Rudy Guede, che ormai ha scontato la pena, e la Corte Europea dei diritti dell’uomo condannò nel 2019 l’Italia a risarcire la Knox.

Libri, podcast e YouTube

Le vicissitudini di «Foxy Knoxy» (la scaltra, attraente Knox) come fu ribattezzata sui social avevano già alimentato il documentario «Amanda Knox» (2016, Netflix), un paio di podcast con lei protagonista e ben 4 film-tv. Ora questa «twisted tale» evidenzia quel vissuto secondo Amanda che, oggi 38enne e madre di due creature, si dice speranzosa di riconciliarsi coi congiunti (i genitori morirono nel 2020) della povera Meredith. E sul suo Instagram (@amamaknox; 130mila follower) dove nel marzo scorso pubblicizzava il suo libro «Free – My Search for Meaning», ha postato l’altro ieri una sua ospitata con Monica Lewinsky a Good Morning America sulla Abc.

Mentre su YouTube, in un’intervista a Entertainment Tonight, spiega: «...due ragazze vanno in Italia per studiare, ma una sola sopravvive e deve far fronte all’eredità di quel traumatico evento sul suo futuro, sulla sua vita». E più avanti: «La scena del mio interrogatorio sintetizza 53 ore di interrogatori che subii in 5 giorni... So che la mia storia resta controversa in Italia... Quanto a Monica (Lewinsky, ndr) la conobbi nel 2017 a un incontro pubblico a cui ero come lei invitata: ho passato la mia vita adulta a non essere creduta com’era capitato a lei, mi aiutò e questa fiction esiste anche perché lei mi ha sostenuta».

La protagonista

A impersonare Amanda – dopo la rinuncia di Margaret Qualley, 30enne figlia di Andie MacDowell, è la 29enne Grace Van Patten (recentemente nella serie «Nove perfetti sconosciuti» con Nicole Kidman): «La serie esplora il pregiudizio che Amanda subì – ha spiegato –: è giusto che abbia avuto l’opportunità di riprendersi la sua storia e dare la sua versione. Tutti sanno cos’è accaduto, ma nessuno sapeva come lei s’è sentita».