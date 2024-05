«Terre e Laghi», il festival che attraversa Italia, Svizzera e Austria fa tappa anche nel Bresciano

Alla sua diciottesima edizione, torna il festival-circuito internazionale e transfrontaliero di teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina «Terre e Laghi». Un festival che parla un po’ bresciano: prima di tutto perché la sua direttrice artistica, Silvia Priori, è bresciana (collaborò anche con il CTB); e poi perché uno degli spettacoli toccherà la provincia.

Teatro Blu, compagnia teatrale che Priori fondò nel 1989 a Brescia con Daniele Finzi Pasca, si occupa dell’organizzazione della kermesse, che negli anni ha costruito una rete di un centinaio di enti. A partecipare al festival sono 63 comuni (di cui 31 dislocati su tutto l’arco alpino e non solo nell’Insubria, fino alla Valle d’Aosta). Il cartellone è quindi davvero molto denso: va da giugno a novembre con 88 spettacoli programmati tra Italia, Svizzera e Austria. «La mission», spiega Priori, «è la diffusione del teatro in tutti i suoi linguaggi, dalla prosa al circo, valorizzando le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche dei luoghi. Vogliamo essere costruttori di ponti e far sì che la Macroregione diventi un grande laboratorio di collaborazioni virtuose».

In cartellone

Le star attese sono Laura Curino (a Lugano il 15 luglio con «Big data»), Maddalena Crippa (con uno spettacolo sulla parità di genere a partire dalla rilettura del mito), Roberto Anglisani (a Macugnaga con «La conquista del Cervino»), Annagaia Marchioro (che con la comicità parlerà della violenza di genere che si nasconde nelle parole in «Pour parler»), il cabarettista di Zelig Davide Dalfiume…

Ad aprire questa edizione sarà la «Butterfly, la Penelope Orientale» per celebrare il centenario di Puccini, che si terrà ai Giardini Estensi di Varese l’1 giugno, ma il cartellone avrà anche un’anteprima a Castione della Presolana (a maggio). Il primo appuntamento bresciano sarà ad Angolo Terme il 22 giugno, con «Melina» di Nata Teatro (teatro per famiglie) al Parco Alpini alle 21. L’1 luglio a Rovato si terrà invece «Giulietta e Romeo» di Teatro Blu, di e con Silvia Priori e Roberto Gerobolès, nel giardino della biblioteca. Il 13 agosto il castello di Soiano del Lago ospiterà «La bella e la bestia» (sempre per famiglie), mentre il 14 settembre il parco del palazzo comunale di Acquafredda sarà il palco di «Lulù e il suo magico mondo» di Teatro Blu (anche questo per bambini).

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, anche grazie agli sponsor come Fondazione Cariplo, che in conferenza stampa (nella persona di Carlo Massironi) ha augurato a tutti un buon festival.