Teatro Telaio, tornano a Brescia le rassegne per scuole e famiglie

Con i compagni di scuola o con mamma e papà. Il Teatro Telaio apre le porte a bambini e adolescenti con la nuova edizione della rassegna «Storie storie storie».

Storie in famiglia

Dal 10 novembre fino al 2 febbraio al teatro Colonna in via Chiusure 79 in città si terranno gli appuntamenti di «Storie in famiglia»: si parte con lo spettacolo «Plan-Bi. Un altro mondo» che tratta il tema dell’educazione e del rispetto della natura e delle risorse.

Ogni spettacolo è programmato alle 16 e alle 18.

Al Teatro Borsoni ultimi due appuntamenti di «Storie in famiglia - Speciale piccolissimi»: il 6 ottobre «Quadrotto, tondino e la luna» per i bimbi tra i 2 e i 7 anni, il 13 ottobre «BRUM!», dedicato a bimbi tra i 2 e i 6 anni.

Per le scuole

Il presidente della Centrale del Latte Franco Dusina, l'assessora Anna Frattini e Maria Rauzi e Gessica Carbone del Teatro Telaio - © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda le scuole grande offerta di spettacoli per tutti i cicli scolastici: una ventina di titoli adatti ai nidi fino alle scuole di secondo grado.

«Il nostro obiettivo è far assaggiare al pubblico, fin dalla tenera età – ha detto Gessica Carbone, direttrice artistica di Teatro telaio – proposte che riteniamo di grande livello. Non è animazione per bambini, ma è un’arte che fa grande ricerca sui linguaggi e sugli stili da utilizzare. L’offerta è varia, dagli spettacoli più visuali a quelli legati alla narrazione».

Il programma completo è su teatrotelaio.it.