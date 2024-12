Teatro Telaio: «Amore, vita, morte: come parlare di tutto ai bambini»

Giulia Camilla Bassi

Con il linguaggio giusto il teatro ragazzi può affrontare temi importanti e necessari, come spiega in questa intervista il regista Angelo Facchetti

Pietro Mazzoldi in Il custode di Natale

Il teatro è un viaggio straordinario in cui la fantasia prende vita, aprendo la mente a nuovi orizzonti. Coinvolgere bambini e ragazzi in questa esperienza è un dono che nutre la loro empatia, stimola la creatività e arricchisce la sensibilità. Tra gli appuntamenti della stagione teatrale per ragazzi arriva ora «Il Custode del Natale», nuova produzione di Teatro Telaio, in scena oggi (domenica 15 dicemrbe) al Teatro Colonna, in via Chiusure 79 a Brescia. Sold out la recita delle 16, biglietti (7