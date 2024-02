Teatro dei burattini, spettacoli sul ghiaccio e corsi di acquerello: tante idee per il weekend

Teatro dei burattini, visite guidate nei musei del centro storico, spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio e tanto intrattenimento. La lista delle iniziative previste per questo ultimo fine settimana di febbraio è davvero lunghissima. Nelle prossime righe è possibile trovare alcuni spunti per decidere come impegnare il proprio tempo libero. Per conoscere tutti gli eventi dei prossimi giorni consigliamo di visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

Il Teatro Sociale di via F. Cavallotti ospita L'avaro di Molière, lo spettacolo per la regia di Luigi Saravo, in programma per venerdì 23 e sabato 24 febbraio alle 20:30 e domenica 25 febbraio alle 15:30. È Arpagone, interpretato da Ugo Dighero, il personaggio tragicomico al centro del capolavoro teatrale. Sul palco insieme a lui ci sarà anche Mariangeles Torres, impegnata invece in un doppio ruolo. Interpreterà, infatti, Freccia, il servitore che sottrae la cassetta di denaro di Arpagone e Frosina, la domestica. Cupidigia, avarizia e ossessione per il denaro saranno i temi portanti del racconto che in questa nuova versione intende mettere a confronto le vicende descritte da Molière con la società di oggi. In scena continui e repentini passaggi temporali, scanditi dalle musiche originali di Paolo Silvestri. I biglietti sono acquistabili anche online. Per informazioni chiamare il numero 0302928617 o scrivere a info@centroteatralebresciano.it.

Sabato 24 febbraio il Gran Teatro Morato ospita Meglio Stasera - Quasi One Man Show, lo spettacolo del presentatore, attore e ballerino campano Stefano De Martino, pronto a esibirsi in uno show coinvolgente e spensierato, accompagnato dalla Disperata Erotica Band e la regia di Riccardo Cassini. De Martino racconta di sé, dall’infanzia vissuta in un paese tanto affascinante quanto complicato alle sue più grandi esperienze lavorative, partendo dal primo impiego in qualità di fruttivendolo fino al successo come intrattenitore a tutto campo. Non solo ballerino… oltre a danzare con ballerini professionisti si esibirà, insieme alla band, anche in numerosi mash up e giochi musicali. Gli ospiti potranno assistere a un susseguirsi di gag, monologhi umoristici, riferimenti colti e scherzi con il pubblico. I biglietti partono da 25 euro e sono disponibili sul sito di Ticketmaster. L’appuntamento è alle 21:15. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 030 348888, info@zedlive.com.

Per famiglie

Restiamo a teatro per introdurre le iniziative del weekend dedicate alle famiglie. Si parte con Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti, in programma per sabato 24 alle 15 e alle 17:30 e domenica 25 febbraio alle 15 e alle 17 presso il Cinema Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino. Per la prima volta a Brescia, il Teatro Umbro dei Burattini presenta una storia eterna ma rivisitata per spiegare ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto, i principi dell’inclusione e l’importanza di ritrovare il bambino nascosto in ognuno di noi. La storia è quella letta da generazioni di persone da tutto il mondo: un aviatore compie un atterraggio di emergenza nel deserto del Sahara, dove incontra il Piccolo Principe. Quest’ultimo racconta dei suoi viaggi da un pianeta all’altro e degli strambi personaggi che incontra lungo il cammino. La particolarità di questo spettacolo in chiave moderna è l’originale narrazione intervallata da dialoghi dal vivo e canzoni e la presenza dei burattini, realizzati in legno e interamente dipinti a mano. Le melodie sono state composte da Giuliano Ciabatta (in arte “Paco”), musicista e compositore che vanta numerose collaborazioni con maestri di caratura nazionale tra cui spicca quella con Lucio Dalla. Il biglietto costa 8 euro. Per i bambini fino ai due anni, invece, l’ingresso è gratuito. Per info: 347 0002029, info.teatrosantagiulia@gmail.com.

Il Museo di Santa Giulia propone una serie di attività creative rivolte ai più piccoli. Tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 5 anni potranno preparare una piccola tana per una creatura reale o fantastica attraverso un gioco che insegnerà loro a prendersi cura degli altri, unendo creatività e fantasia. L’appuntamento con Una tana per l'inverno è previsto per sabato 24 febbraio alle 10:30. Il costo per la partecipazione è di 8 euro per i bambini e 8 per gli adulti. Per prenotare le attività è possibile contattare il Centro Unico Prenotazioni attivo dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 18:00, ai seguenti numeri telefonici 030 2977833 - 030 2977834 oppure è possibile inviare una mail a cup@bresciamusei.com.

La pista di pattinaggio Paradice, a Montichiari, intende celebrare il successo della stagione invernale con un gran finale: Spettacolo sul ghiaccio. Il programma della giornata conclusiva di domenica 25 febbraio, infatti, è davvero ricchissimo. Si parte, dalle 11 alle 12:30, con le performance dei pattinatori che hanno frequentato i corsi collettivi e le lezioni. Dalle 13:30 alle 14:30, poi, un’appassionata partita di hockey. Infine, a partire dalle ore 16, Curling Bisiàc, un’attività davvero coinvolgente! L’ingresso è libero e gratuito. Gli ultimi giorni disponibili, invece, per usufruire della pista di pattinaggio liberamente sono venerdì 23 febbraio dalle 16 alle 22 e sabato 24 febbraio dalle 10 alle 22. Per informazioni più dettagliate consigliamo di contattare il Palaghiaccio al numero 333 2466043.

Musica

Torna la XIII Rassegna chitarristica del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia e Darfo che, proprio in occasione dell’edizione in corso, si presenta molto più ricca e variegata delle precedenti, proponendo anche incontri di interesse musicologico e didattico. L’appuntamento di questo weekend è in programma per venerdì 23 febbraio alle ore 21, con un omaggio a Fernando Sor presso il Conservatorio Luca Marenzio – Auditorium, in via Razziche 5, a Darfo Boario Terme. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni ai seguenti contatti: 0364 532904, produzioneartistica.darfo@consbs.it.

Il Teatro Centro Lucia di Botticino, in via Dante 15, ospita Faccio di Tutto Tour - Tricarico in concerto. Il cantautore affermato che ha all’attivo 11 album e vanta innumerevoli successi si esibirà sabato 24 febbraio alle 21, accompagnato al pianoforte da Michele Fazio. Nel corso della sua carriera Tricarico ha collaborato con Adriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane, Drusilla Foer e tanti altri artisti. Il biglietto intero costa 20 euro, 18 il ridotto riservato ai residenti a Botticino, agli over 65 e agli under 13. Per info e prenotazioni contattare il numero 334 6374447 (anche WhatsApp).

Corsi

Da Ingros Carta Giustacchini di via Vittorio Emanuele II 17, a Roncadelle, arriva un corso di Acquerello base 3 lezioni con Elena Monaco e Maimeri, in programma per sabato 24 febbraio dalle 15:30 alle 17:30. L’appuntamento, insieme ai prossimi incontri previsti per il 2 e il 9 marzo, darà ai partecipanti la possibilità di esplorare le principali tecniche di questa meravigliosa forma d’arte per imparare a padroneggiare l’uso del pennello, utilizzare la giusta quantità d’acqua e miscelare correttamente i colori Maimeri. L’obiettivo? Dare vita a sfumature eleganti e delicate. Insieme a Elena Monaco gli interessati avranno modo di svolgere una serie di esercizi pratici per iniziare a prendere confidenza con questa tecnica pittorica. La quota di partecipazione, del costo di 80 euro, comprende 6 ore di corso e il materiale in comodato d’uso. Per info: 030 3690611, negozi@giustacchini.it.

Arte e cultura

Il Teatro Grande apre le sue porte ai visitatori per una serie di visite guidate dal titolo Alla scoperta del Teatro Grande. La data prevista nel fine settimana in arrivo è sabato 24 febbraio, alle 15 e alle 17. Grazie a un tour della durata di 60 minuti è possibile ammirare il Ridotto del Teatro, una tra le meraviglie architettoniche più suggestive della nostra città, oltre alla Sala Grande e alla splendida Sala delle Statue. Il biglietto costa 13 euro, 8 il ridotto under 30. L’ingresso è gratuito, invece, per gli under 7. Per saperne di più chiamare il numero 030 297 9311 o scrivere a info@teatrogrande.it.

Proseguiamo nella proposta di nuove visite guidate per diffondere la bellezza del territorio bresciano. Domenica 25 febbraio tocca al Duomo Vecchio in occasione de Il Duomo vecchio, l'organo e i codici miniati in diocesano, una visita guidata in collaborazione con il Museo Diocesano che ha come obiettivo creare connessioni e richiami tra capolavori scelti della collezione museale e il patrimonio artistico conservato in una delle chiese più rilevanti del centro storico. Il ritrovo è previsto alle ore 15 davanti all’ingresso della chiesa. L’esperienza ha il costo di 10 euro. Per prenotare l’attività scrivere via whatsapp o tramite sms al numero 333 6424884 oppure inviare una mail ai seguenti contatti: info@arteconnoi.it - ilaria.mirani@arteconnoi.it.