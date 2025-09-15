Da Cattelan a Panariello, la nuova stagione del Teatro Clerici

Sarà il cantautore e chitarrista australiano Xavier Rudd ad aprire la stagione 2025-2026 del Teatro Clerici di via San Zeno 168 in città. Una stagione che, nella prima parte, sino a fine 2025, offre un cartellone ricco di spunti: dai gruppi che propongono cover dei Queen, Pink Floyd, Abba ai cantanti italiani come Marco Masini, Francesco De Gregori e Raf a comici e intrattenitori quali Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Edoardo Prati, Paolo Crepet ai musical: Caino e Abele, Sherlock Holmes con Neri Marcorè, la Bella e la Bestia, lo show natalizio di Carolina.

Per tutti i gusti

Gli spettacoli nel dettaglio: si parte, come detto, il 1° ottobre (ore 21,15) con Xavier Rudd fresco del nuovo album «Where To Now», ep di sei canzoni che mette in luce il suo talento di polistrumentista. In apertura Finojet, altra giovane promessa del cantautorato australiano. Seguirà il 4 ottobre lo spettacolo Rock At The Opera, show sinfonico, con 4 cantanti e una rock band, incentrato sui più grandi successi della storia del rock. Torna l’8 ottobre lo spettacolo Boniardi & Scilla–Avanguardia Pura, show teatrale che vede la collaborazione di Camilla Boniardi, nota come Camihawke, e Guglielmo Scilla.

Un’esibizione basata sulla comicità imprevedibile e sull’ironia pungente. Un altro ritorno è quello di Diego Basso con la sua orchestra nello show «Diego Basso plays Queen» in scena il 10 ottobre. Tutte le hit dei Queen risuonate da Basso con i musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy e la partecipazione del chitarrista Stef Burns.

Panariello e Cattelan

Sabato 11 ottobre spazio al nuovo spettacolo di Giorgio Panariello «E se domani…»: il comico toscano darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso l’inconfondibile ironia. Domenica 12 ottobre arriva l’atteso tour di Alessandro Cattelan «Benvenuti nell’AI». Il popolare conduttore e showman si interroga sulle assurdità del nostro presente. Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite… ma forse non proprio per renderci migliori. L’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente. Tra risate e riflessioni, musica e momenti spettacolari, Cattelan ci racconta un futuro che sembra un incubo.

Domenica 19 ottobre il primo musical della stagione, «Caino e Abele - Il Musical», dai produttori del nuovo tour di Forza venite gente. Fedele all’originale di Tony Cucchiara per trama e partiture musicali, ma rinnovato nel cast e nello sviluppo drammaturgico, «Caino e Abele – il Musical» torna, a 50 anni dal debutto, in una veste attuale. Brit Floyd di scena giovedì 30 ottobre con lo spettacolo dedicato al disco «Wish You Were Here» dei Pink Floyd per celebrare il 50° anniversario dell’iconico album del 1975. Oltre 2 ore e mezza di show con i maggiori successi.

A novembre

In novembre, il 7 musical Sherlock Holmes con Neri Marcorè, l’8 Marco Masini con «Ci vorrebbe ancora il mare», l’11 Francesco De Gregori con Rimmel 2025, il 22 Raf con Self Control 40th annioversary; il 28 Abba dream con le cover del noto gruppo svedese anni ’70. Dicembre si aprirà il 4 con Edoardo Prati (Cantami d’amore), il 5 Paolo Crepet (Il reato di pensare), il 6 il musical La bella e la bestia. Doppio spettacolo il 14, pomeriggio e sera per Un magico Natale per Carolina e il 27 lo spettacolo comico Ma che te ridi con Valentina Persia. Info orari e biglietti su Zedlive, Ticketmaster, Ticketone.

Gli eventi fino al 31 dicembre

Ottobre

Novembre

Dicembre