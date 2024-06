Street Food Festival, corsi di origami e pic-nic in Castello: cosa fare nel weekend

Chiudiamo il mese di giugno con tante esperienze adatte a grandi e bambini. Nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno, infatti, sarà possibile partecipare a visite guidate tra i luoghi più iconici del centro storico e della Provincia o svolgere interessanti workshop formato famiglia dedicati a una delle tecniche giapponesi più amate: l’origami.

Non possono chiaramente mancare le occasioni di convivialità per godere del buon cibo bresciano e assaggiare tante ricette nazionali e non solo, come lo Street Food Festival di San Felice del Benaco o il curioso pic-nic in Castello. Per scoprire tutti gli eventi in programma consigliamo di visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

L’ultimo weekend di giugno accoglie il primo festival italiano ospitato all’interno di un’azienda e pensato per il benessere dei dipendenti. Stiamo parlando di Saluber Jazz Festival, in programma per l’intero fine settimana presso Saluber di Corso Cavour 141, a Calcinato. L’azienda di riferimento nel settore della disinfestazione e del pest control ha organizzato, in completa autonomia e senza il sostegno di sponsor, un festival dal grande valore artistico e culturale che ha l’obiettivo di arricchire il pubblico e il territorio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di musicisti di fama internazionale, pronti a esibirsi nel piazzale della sede operativa dell’azienda, accompagnati dal calore del pubblico.

Ad aprire le danze, venerdì 28 giugno alle 21:30, sarà il concerto del Nick The Nightfly 5tet, composto da Nick The Nightfly (voce e ukulele), Jerry Popolo (sax), Pietro Lussu (piano), Francesco Puglisi (basso), Amedeo Ariano (batteria). Sabato 29 giugno, sempre alle 21:30, sul palco ci sarà il Richard Bona Trio, formato da Richard Bona (basso, voce), Ciro Manna (chitarra) e Nicolas Viccaro (batteria). Per finire, domenica 30 giugno alle 21:30, spetterà al gruppo Yilian Cañizares Habana Bahia con Yilian Cañizares (voce, violino, tastiere), Yasser Herrera “El Gozo” (tastiere), Childo Tomas (basso), Japa System (percussioni brasiliane), Ernesttico (percussioni cubane) e Daniele Valentini (fonico).

Durante i giorni della manifestazione all’interno degli spazi dell’azienda verrà allestita, per l’occasione, una mostra fotografica di Massimo Di Vinci che vanta una preziosa collezione di scatti in cui si immortalano musicisti jazz. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Cliccare qui per riservare un posto. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 279 3753 o inviare una mail a info.taranto@saluber.it.

Sul territorio

Street Food Festival fa tappa a San Felice del Benaco, dove il Parco Donne della Costituente (Ex Paludi) verrà invaso da food truck che offriranno una vasta selezione di piatti gourmet preparati con ingredienti di qualità. Qui sarà possibile degustare panini con pulled pork, ricette pugliesi, rosticceria e dolci siciliani, il mitico gnocco fritto emiliano e tanto altro ancora. Non possono mancare, infatti, cibi gluten free e food truck che rendono omaggio alle cucine del mondo come la gastronomia spagnola, venezuelana e messicana. A rendere ancora più speciale questo evento ci penseranno le iniziative di contorno come i concerti dal vivo, l’area gioco dedicata ai bambini che potranno usufruire anche di vari laboratori. L’appuntamento è per venerdì 28 giugno dalle 18 alle 24, sabato 29 giugno dalle 12 alle 24 e domenica 30 giugno dalle 12 alle 22. L’ingresso è gratuito. Per info rivolgersi alla mail letiziaulivieri@yahoo.it

Il Castello di Brescia ospita Metti una sera da noi - Pic Nic curiosi, un’esperienza da non perdere che unisce cultura, natura e gastronomia. Venerdì 28 giugno, dalle ore 18, sarà possibile acquistare un cestino per pic-nic (due le proposte disponibili) e partecipare a una delle sette esperienze guidate a disposizione dei partecipanti. Gli esperti accompagneranno i curiosi alla scoperta delle meraviglie storiche e naturali; il pasto potrà essere consumato in libertà, prima o dopo l’esperienza guidata, negli spazi della fortezza medievale che domina sulla Leonessa. Il punto di ritiro del materiale è previso all’Infopoint WeLoveCastello, dalle 18 alle 21. Per partecipare visitare il link. Il costo è di 25€ (comprensivo di picnic e visita guidata). Per maggiori dettagli rivolgersi ai contatti: 339 4766434, info@brescianelpiatto.it.

Fa il suo ritorno Estate nei Quartieri, l’iniziativa che da giugno a settembre porta una ventata di aria fresca con tanti eventi dedicati allo svago e alla socializzazione: spettacoli teatrali per bambini, concerti dedicati a vari generi musicali e cene di quartiere. Venerdì 28 giugno al Parco Boninsegna del Quartiere Fornaci è previsto un appuntamento teatrale dedicato ai bambini dai 6 anni in su, dal titolo “Perfetta” e a cura di Tib Teatro. La stessa sera i Malghesetti FolkBand si esibiranno in Traversa IV, nel Quartiere Badia, dopo l’attesissima cena di quartiere (ore 19 -20:45). Sempre venerdì 28, alla scuola Valotti del Quartiere Mompiano, musica dal vivo con Elisa Rovida: Starlight duo. Sabato 29 giugno, al Parco Avis di Buffalora-Bettole, sarà compito de i LOOP in Progress intrattenere il pubblico. Il weekend si conclude poi nel Quartiere San Polo al Parco Ducos 2, domenica 30 giugno, con l’esibizione di CrossRoad FolkBand. Gli spettacoli teatrali inizieranno alle ore 21:15, mentre i concerti di musica dal vivo alle 21. L’ingresso è libero e gratuito. Per info: 030 2978272 - 030 2978274 - 030 2978276; info@estatequartieribrescia.it.

Arte e cultura

Il fine settimana si tinge di cultura con diverse visite guidate pronte a condurre i cittadini in un viaggio a ritroso alla scoperta di questo incredibile territorio. Domenica 30 giugno si svolgerà Sulle tracce del brigadiere del Carmine, la visita guidata letteraria nel cuore di Brescia, in compagnia di Enrico Mirani, autore delle serie “Il Brigadiere del Carmine”. La visita che attraversa alcuni dei luoghi più iconici della città, in dialogo con il Brigadiere Francesco Setti, protagonista dei romanzi di Mirani, sarà una passeggiata di un paio di ore, tra emozioni e suspense, arricchita da tanti dettagli storici e fotografie in bianco e nero. La partenza è prevista dal piazzale della Locomotiva, in Castello. Il punto di arrivo, invece, sarà il Bar Lumi di via Porta Pile, dove ci sarà occasione di condividere un aperitivo con i partecipanti e acquistare i libri a un prezzo vantaggioso. Il ritrovo è fissato alle ore 17. Le prenotazioni, che si accettano fino alle 18 del giorno precedente, avvengono esclusivamente via Whatsapp o tramite SMS al numero 333 6424884 oppure inviando una mail a info@arteconnoi.it. Il prezzo per l’esperienza è di 5€ a persona.

Sta per arrivare un’iniziativa per immergersi nel verde tra le colline del Lugana. Domenica 30 giugno si terrà Visita guidata al Parco monumentale di San Martino della Battaglia. La perfetta occasione per godere di questo meraviglioso lembo di terra, conoscendo più a fondo un episodio avvenuto durante il Risorgimento e che ha visto coinvolta questa zona. Il 24 giugno del 1859, 165 anni fa, sulle colline di Solferino e di San Martino si combatteva una delle battaglie più cruente della storia europea. La vittoria degli alleati franco-piemontesi strappò la Lombardia all'Austria liberandola dal dominio straniero. Proprio nel luogo in cui persero la vita ben oltre 5000 uomini dell’esercito di Vittorio Emanuele II, oggi sorge un parco monumentale dedicato alla commemorazione e narrazione degli eventi. L’appuntamento è alle ore 10 presso il Parco monumentale di San Martino della Battaglia, in via Torre, S. Martino d. Battaglia 2 a Desenzano. Il costo per la partecipazione è di 10€ per gli adulti, 7 per adulti con disabilità/invalidità e per i ragazzi tra i 10 e i 17 anni; gratis per i bambini sotto i 10 anni. Per informazioni chiamare il 333 9899560 o scrivere una mail a rossana@bidibrescia.com.

Corsi

La Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica, in via Fantasina 8, dà il benvenuto a un corso pensato per bambini e genitori dal titolo Florigami!. Quella in programma per domenica 30 giugno alle 15 è un’attività creativa e divertente per trascorrere del tempo in famiglia. Il workshop, dedicato all’origami, la famosa tecnica giapponese della piegatura della carta, è adatto a principianti e agli appassionati. Il pomeriggio si concluderà con la realizzazione di un originale omaggio “fiorito”. Il materiale necessario allo svolgimento dell’attività sarà a disposizione degli ospiti. La partecipazione costa 5€ per i bambini e 5€ per gli adulti. In alternativa al workshop viene data la possibilità agli adulti accompagnatori di svolgere una visita guidata alla Casa Museo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti: 0302520479 - info@fondazionezani.com.