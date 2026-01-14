Al teatro Sant’Afra una proposta culturale a 360 gradi

Con il Covid aveva chiuso riaprendo solo saltuariamente. Ora il teatro Sant’Afra di vicolo dell’Ortaglia 6 rinasce con una nuova gestione, affidata dalla parrocchia all’associazione Giardino Elettriko e una stagione ridotta, da gennaio a giugno, patrocinata anche dal Comune. Teatro, danza, musica, circo e divulgazione storica compongono il calendario. Gli artisti che si avvicenderanno sul palco’ saranno per la maggior parte bresciani. «La parrocchia di Sant’Afra stava cercando qualcuno che gestisse il teatro e abbiamo accettato la sfida», spiega la direttrice artistica, Adriana Fantetti.

Il teatro, ricorda don Gabriele Filippini «fu costruito agli inizi degli anni Sessanta e dedicato a don Pavanello, uno dei preti bresciani che a inizio Novecento si era distinto per la catechesi. Da allora è stato costantemente manutenuto e rinnovato. L'ultimo intervento è stato nel secondo decennio del Duemila. Resta a disposizione della comunità».

Il programma

La stagione teatrale sarà aperta e chiusa dalla Compagnia del Sacro cuore, composta da ragazzi bresciani dai 12 ai 24 anni che diventa la compagnia stabile del Sant’Afra. Lo spettacolo d’apertura «La donna della luna» (23, 24 e 25 gennaio) è diretto dalla Fantetti e racconta la storia di una donna che per salvare il proprio popolo deve scoprire una verità che non ha il coraggio di vedere.

Tra gli spettacoli proposti ci sono anche «A- 77-13.00» del bresciano Samuele Poli (27, 28 e 29 gennaio) per la Giornata della Memoria sulla storia di Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di concentramento di Auschwitz e Buna; «Di guerra e di altre assurdità» di Sineddoche Teatro (15 febbraio); «Llabyellov» di e con Carlo Cerato (22 febbraio), un assolo di giocoleria nel programma di Strabilio Festival; «Anita di vita e di libertà» (8 marzo per la Giornata internazionale della donna) una produzione di Giardino Elettriko dedicata alla figura di Anita Garibaldi. Chiuderà il 29, 30 e 31 maggio la compagnia stabile con Dies Irae sul giornalismo d’inchiesta.

I Martedì musicali, sostenuti da Circuito Claps diretto artisticamente da Luisa Cuttini, il primo e il terzo martedì di ogni mese, più alcuni concerti il sabato e la domenica, «vedranno protagonisti principalmente musicisti bresciani e lombardi di rilievo nazionale e internazionale», riassume il direttore musicale Davide Bonetti. Inaugurerà il 20 gennaio il quintetto jazz My five ma si esibiranno pure il Luciano Bertoli Trio con «...Se potessi mangiare un’idea...» (3 febbraio); la Women Wind Orchestra, sempre per la Giornata della donna (7 marzo); Claudia on the Sofa & Laura Sirani (7 aprile) - grazie alla collaborazione con Cambiamo musica si potranno ascoltare musiciste e cantautrici - e Carlo Poddighe (21 aprile).

A completare le proposte gli incontri curati dall’Università del Samba, e dei cicli «L’atto di narrare» con Jennifer Radulovic e Storia di Brescia con Elisabetta Conti. La rassegna di Teatro per l’infanzia «Dietro l’angolo», già iniziata, è stata affidata invece a Centopercento Teatro. Per biglietti e abbonamenti, biglietteria del Teatro Sant’Afra e il sito www.teatrosantafra.com, consultabile anche per il programma completo.