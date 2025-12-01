Giornale di Brescia
Riscoprire Gandhi potrebbe aiutare molti a trovare risposte

Carlo Muzzi
Il filosofo Roberto Mancini parla della figura del Mahatma: «Gli attuali governi del mondo sono totalmente chiusi a questa sapienza, ecco perché per ora la situazione dei popoli si sta aggravando e vediamo che la logica della supremazia e della guerra sta moltiplicando le vittime»
Mohandas Karamchand Ghandi, detto anche “Mahatma” (ossia la Grande Anima) - © www.giornaledibrescia.it
Riscoprire Gandhi e il suo pensiero potrebbe aiutare molti a trovare risposte, politiche e morali, di fronte alla turbolenta fase storica che stiamo vivendo. Se ne parlerà domani sera, martedì, alle 18.30 al Collegio Universitario «Lucchini» di via Valotti in occasione dell’ultimo incontro del ciclo «I grandi leader del Novecento». Sarà il prof. Roberto Mancini, docente di Filosofia teoretica all’Università di Macerata, a tenere una lezione dal titolo «Gandhi, una guida sulla via della nonviolen

