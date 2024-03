Rievocazioni storiche, passeggiate musicali e improvvisazione teatrale: gli eventi del weekend

La primavera è arrivata e ha portato con sé una ventata di aria fresca! Tantissime, infatti, saranno le occasioni per vivere la città della Leonessa tra passeggiate, visite guidate, appuntamenti a teatro e recital pianistici. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni degli eventi più particolari in calendario da venerdì 22 a domenica 24 marzo. Per conoscere la lista completa delle proposte in arrivo è sempre possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Arte e cultura

L'arrivo della bella stagione è il momento giusto per godere delle iniziative a cielo aperto che si preparano a invadere il centro storico e la provincia. Si parte dalla cultura con Passeggiando tra i capolavori | Visite guidate a partenza fissa a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, in programma per domenica 24 marzo alle ore 11. Questo è uno dei percorsi archeologici più importanti e meglio conservati in Italia, riconosciuto anche, a partire dal 2011, come Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. La camminata tra i capolavori dell’antica Brixia prevede diverse tappe: si partirà dal Santuario repubblicano per poi passare all’imponente Capitolium fino ad arrivare al grande Teatro romano. L’appuntamento è previsto presso la biglietteria del Parco archeologico di Brescia romana. Il prezzo è di 13 euro. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 030 2977833 – 834, cup@bresciamusei.com.

Benessere

Sta per arrivare una delle prime camminate collettive all’aperto della stagione! Nordic Walking con cuffie e musica si terrà sabato 23 marzo alle 9:30 al Parco delle Stagioni di via Collebeato 18. Durante la mattinata i partecipanti avranno modo di svolgere un allenamento completo con camminata, esercizi di tonificazione e defaticamento. Ai presenti sarà anche consegnata una cuffia wireless per ascoltare una playlist appositamente creata e che andrà ad aggiungersi alle istruzioni del tecnico sportivo. L'esperienza, del costo di 10 euro a persona, durerà circa un’ora. Non è necessario aver praticato in precedenza questa attività. A questo link è possibile avere informazioni più dettagliate e contattare gli organizzatori. Per info: 339 1535344, r.soardi@outlook.com.

Corsi

La Pinacoteca Tosio Martinengo dà il benvenuto a Il libro della notte, un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni in programma per domenica 24 marzo alle 15:30. Ai piccoli ospiti, ispirati dai cieli notturni al centro dei dipinti di Lorenzo Lotto e dei grandi artisti bresciani del Cinquecento, verrà chiesto di costruire un libro-scultura per animare il cielo buio e osservarlo da diversi punti di vista. Per prenotare l’attività, del costo di 8 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini, si consiglia di contattare il Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, ai seguenti contatti: 030 2977833-834, cup@bresciamusei.com.

Musica

Sinfonie Orto Botaniche arriva a Brescia con vari appuntamenti che porteranno i partecipanti alla scoperta del patrimonio naturalistico della Riserva Naturale della Rocca di Manerba. Domenica 24 marzo ci sarà la possibilità di passeggiare ammirando il paesaggio naturale, accompagnati dalla musica dal vivo, per scoprire di più sulla vegetazione rigogliosa che occupa questi posti. Potremmo quindi definirle delle vere e proprie passeggiate musicali alla scoperta delle specie vegetali che popolano il parco. Per la data in arrivo è previsto un incontro con l’esperta di botanica Cecilia Tanghetti dal titolo “Gemmazione e armonie musicali in primavera”. Per l’occasione l’esperta condurrà gli ospiti nell’area protetta mostrando l’infinita varietà di fiori e piante per scoprirne le molte curiosità. A rendere il tutto ancora più poetico la presenza di Stefano Zeni che, con il suo violino, diletterà i presenti. Il ritrovo è previsto al parcheggio Rocca, in via degli Alpini 8, a Manerba del Garda. L’orario del ritrovo è alle 9 mentre lo svolgimento dell’esperienza è in calendario dalle 9:30 alle 12. Il costo a persona è di 15 euro, gratis, invece, per i bambini. Le prenotazioni si svolgono a questi contatti: info@prolocomanerba.it, 324 5966852. Si consiglia un abbigliamento comodo.

Vivere una notte stellata non è forse qualcosa di magico? Questo fine settimana propone un evento pronto a risvegliare certe emozioni. Con Una notte stellata tra musica e poesia sarà possibile assistere a un recital pianistico dal titolo “La notte, la luna, le stelle” condotto da Anna Maria Morici, docente di pianoforte, e Annamaria Guzzio, teatroterapista. Alcuni dei più incredibili brani letterari e musicali ad aver segnato varie epoche verranno presentati al pubblico in un percorso multiculturale fatto di musica e poesia: da Chopin a Mendelssohn, da Garcia Lorca a Alda Merini. L’evento si terrà domenica 24 marzo alle 17 presso il Palazzo Wimmer, in corso Giuseppe Zanardelli, a Gardone Riviera. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 0365 290411, info@lagodigarda.it.

Spettacoli, film e teatro

Il Gran Teatro Morato si prepara ad accogliere un incredibile evento che fonde musica e teatro. Stiamo parlando di Queen at the opera, il grande show dedicato alla celebre band inglese che andrà in scena venerdì 22 marzo alle 21:15. Saranno oltre quaranta gli artisti presenti sul palco per ripercorrere insieme al pubblico numerosi degli intramontabili successi del gruppo: We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga e molti altri ancora. Qui è possibile acquistare i biglietti online. Per informazioni più dettagliate chiamare il numero 030 348888 o scrivere alla mail info@zedlive.com.

Tornano l’improvvisazione teatrale e il divertimento con La Carogna!!!, a cura dell’Accademia Bresciana Improvvisazione teatrale. Il format, rivelatosi vincente, non cambia: l’improvvisatore considerato il peggiore durante l’ultimo spettacolo avrà come obiettivo far fare brutta figura agli attori sul palco con lui, ai quali presenterà sfide difficili e strane, suggerite direttamente dal pubblico. Nessun copione ma semplice e pura improvvisazione. Per prenotare il tavolo per una cena o un aperitivo chiamare il numero 3479367391 o scrivere a distilleriamolloy@gmail.com. L’appuntamento è per domenica 24 marzo alle 21, presso la Latteria Molloy di via Marziale Ducos 2/b. L’ingresso costa 12 euro. Per informazioni: 338 1131301, info@improaccademia.it.

Il Teatro Sociale di via Felice Cavallotti ospita, per l’intero fine settimana, Ladies Football Club, lo spettacolo di Stefano Massini che porta in scena Maria Paiato per raccontare una rapsodia teatrale indiavolata che riflette il punto di vista di undici donne accomunate da una grande passione: il gioco del calcio. Le donne al centro della narrazione hanno vissuti diversi, ognuno dei quali porta a una propria visione del mondo. Siamo nel 1917, in una fabbrica di munizioni di Sheffield ai tempi della Grande Guerra. Durante una pausa pranzo alcune operaie cominciano a tirare calci a una palla. È in questo modo che nasce una profonda passione che proveranno a portare avanti con determinazione, riuscendo a conquistare anche il favore del pubblico fino a quando, alla fine della guerra, gli uomini proveranno a rimettere le rivali al proprio posto decretando così l'inizio una nuova battaglia. È possibile assistere allo spettacolo venerdì 22 e sabato 23 marzo alle 20:30; domenica 24 marzo alle 15:30. I biglietti sono disponibili anche online sul sito ufficiale di Vivaticket.

Venerdì 22 marzo il mitico Sergio Mascherpa rende omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani con La libertà - Omaggio al Signor G, presso la Sala Filanda di Bagnolo Mella, in via XXVI Aprile 48, alle ore 21. A venti anni dalla sua scomparsa rivivrà la voce di un uomo allenato a guardarsi dentro e a mostrarsi senza troppi peli sulla lingua. I suoi lavori costituiscono ancora oggi un grande tesoro, utile ad analizzare il mutamento della società italiana. In questo spettacolo Sergio Mascherpa racconterà idee e pensieri anche oggi molto attuali. L’ingresso è libero. Contatti: 320 3509376, info@teatrolaboratoriobrescia.net.

Sul territorio

Domenica 24 marzo ci sarà il grande ritorno sul territorio del Garda della Confraternita del Lupo per Un salto nel passato. Assedio alla Rocca, la rievocazione storica medievale che passa attraverso le mode, le usanze, le tecniche di combattimento e gli strumenti bellici che rappresentano il modo di vivere e i costumi del XIII secolo. Dalle 10 alle 19 i rievocatori “assedieranno” la rocca in pieno stile medievale. Dalle 10:30 apriranno i campi, la falconeria e le attività didattiche che anticipano la dichiarazione di guerra, prevista alle 11:30. Alle 12, poi, aprirà anche l’area food dove verranno proposti dei menù a tema. Il pranzo potrà essere prenotato ai seguenti contatti: 03091392226, info@lonatoturismo.it. Tantissime le attività previste per l’intrattenimento del pubblico: caccia alle streghe, laboratori didattici, tiro con l’arco, giochi da tavolo medievale, torneo equestre e tante altre sorprese. Per la scaletta completa delle esperienze visitare il sito. Per saperne di più contattare il 030 9130060, info@fondazioneugodacomo.it.