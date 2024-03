«Remember Vintage, musical e laboratori creativi: cosa fare nel weekend

Benvenuto marzo! Il primo weekend del mese che accoglie la primavera ospita tante iniziative pensate per tutti. Dalle attività divertenti e a sfondo culturale riservate alle famiglie, agli appuntamenti per gli appassionati di vintage presso la splendida Villa Fenaroli di Rezzato. Grandi ospiti del panorama musicale, tra cui Ron e L’Officina della Camomilla, useranno il loro talento per parlare a diverse generazioni. In programma anche corsi di scrittura, musical a teatro e cacce al tesoro insolite. Ecco alcuni degli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Per famiglie

Sabato 2 marzo alle ore 15 si terrà un evento dedicato alle famiglie, in grado di unire il divertimento alla cultura. Si tratta di Caccia al tesoro del Grande, un viaggio alla scoperta del teatro di Corso Giuseppe Zanardelli pronto ad aprile le porte per svelare luoghi e curiosità sulla sua storia lunga oltre trecento anni. I bambini e le bambine potranno scoprire la bellezza del teatro attraverso quiz e piccoli giochi di abilità. L’esperienza si concluderà, poi, con una gustosa merenda al Caffè del Teatro Grande – Bertucchi per i piccoli esploratori e esploratrici. Per la partecipazione è richiesta la presenza di almeno un adulto ogni 2 minori. I biglietti si possono acquistare su Vivaticket o presso la biglietteria del Teatro. L'ingresso costa 15 euro a partecipante e 5 euro per ogni accompagnatore. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 297 9311 o scrivere a info@teatrogrande.it.

La Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica, situata in via Fantasina 8, accoglie FacciAMO il rosso!, un’iniziativa museale pensata per i più piccoli. In occasione della mostra «Rosso moda», visitabile fino al 5 maggio 2024, sabato 2 marzo alle 15.30 sarà possibile partecipare a un laboratorio dedicato alla piegatura e alla tintura dei tessuti. Tutti i bambini e le bambine dai 5 anni in su sono invitati ad ammirare i capolavori del grande stilista Roberto Capucci che costituiscono il percorso espositivo della Casa Museo e a partecipare al corso in calendario. Si partirà dalla semplice manipolazione della carta per poi arrivare alla piegatura del tessuto, da immergere in una tintura attraverso le tecniche Shibori oppure Batik per ottenere risultati diversi. La partecipazione ha il costo di 5 euro. Gli adulti, invece, potranno cogliere l’occasione e prendere parte a una visita guidata esclusiva, sempre alle 15:30, dedicata alle mostre temporanee «Rosso Moda» e «Rosso Impero». I biglietti costano rispettivamente 12 e 10 euro cadauno. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: info@fondazionezani.com - 0302520479

Il Gran Teatro Morato (via San Zeno, 168) ospita Peter Pan il Musical, lo show tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato. Lo spettacolo, in programma per sabato 2 marzo alle 21.15 e domenica 3 marzo alle 16.30, saprà stupire e coinvolgere il pubblico anche grazie a un cast di grande talento. Giò di Tonno interpreterà Capitan Uncino, Gioacchino Inzirillo vestirà i panni di Peter Pan, Martha Rossi, invece, sarà Wendy mentre Martina Attili si immedesimerà in Giglio Tigrato. È possibile acquistare i biglietti online a questo link. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 348888 o scrivere a info@zedlive.com.

Sul territorio

Torna l’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vintage. Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato, infatti, si prepara a dare il benvenuto a Remember Vintage, la mostra mercato dedicata a vintage, modernariato, design, handmade e collezionismo d’epoca, in programma per sabato 2 e domenica 3 febbraio dalle 10 alle 20. Tantissimi anche gli eventi a fare da contorno: spettacoli di varie scuole di ballo, cena a buffet con food & drink illimitati e sfilata di abiti da sposa e da cerimonia sono solo alcune delle iniziative più attese. Ma non è finita qui: anche una mostra fotografica curata da Life Video Foto di Brescia, un’esposizione di auto d’epoca e uno show con il meglio della musica anni ’50. L’ingresso al pubblico costa 8 euro. Tale biglietto è valido per una singola giornata con possibilità di reingresso all’evento nella medesima data. L’accesso ridotto al costo di 6 euro è riservato agli under 18 mentre per i bambini sotto i 12 anni l'entrata è gratuita. Per informazioni contattare Alberto Carretta ai seguenti contatti: pickup@pickuprecords.com, 338 2001012 (sia telefono che Whatsapp).

Musica

Il Teatro Der Mast di Brescia, in via Carducci 17/E, ospita Out Of The Bars presentazione del disco Waste Of My Time, domenica 3 marzo alle 18. Ad esibirsi in occasione della presentazione del nuovo disco sarà il trio musicale composto da Roberto Giovanni Bellan al C3 Hammond Organ, Luciano Poli alla chitarra e Maurizio Fogazzi alla batteria. Tre musicisti con genere, stile e formazione completamente diversi si uniscono grazie a una profonda ammirazione per l'organo Hammond. E così il risultato è un “melting pot” di stili che partono dal Jazz, passando attraverso il Blues, il Funk, il Rock e la psichedelia. Tutti i brani saranno suonati in diretta e senza l'ausilio di tracce separate, eseguiti in un unico take per catturare al meglio la creatività e il Groove della band. L’ingresso è libero. Per saperne di più rivolgersi al 392 489 0202 o alla mail info@dermast.it.

L’Auditorium 1861 Unità d'Italia di Corte Franca sta per accogliere uno dei pilastri del cantautorato italiano: Ron con il suo nuovo live teatrale, in programma a Brescia per venerdì 1 marzo alle 21. Il titolo dello spettacolo è “Al Centro esatto della Musica”, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo. Con un vasto repertorio che attraversa il meglio della musica italiana, Ron si racconterà tra successi e canzoni tra cui “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione da lui presentata lo scorso autunno quando ha ricevuto l’esclusivo Premio alla Carriera. Sul palco anche Giuseppe Tassoni (piano e tastiere); Roberto Di Virgilio (chitarre); e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica). È possibile acquistare le prevendite sul sito di Vivaticket o Eventi Macrame.

Venerdì 1 marzo la Latteria Molloy lascia spazio a L'Officina della Camomilla per la presentazione del suo nuovo disco di inediti. Tra i gruppi simbolo della scena indie dello scorso decennio, questa band ha saputo influenzare le generazioni cresciute con la sua musica. Dreamcore è il titolo scelto per il nuovo album che presenterà un mondo variopinto con un focus sulla decadenza dell’impero occidentale. Non possono mancare, poi, i continui rimandi a Milano che ha sempre fatto da sfondo alle colonne solone targate L'Officina della Camomilla. L’ingresso costa 20 euro + prevendita. L’appuntamento è alle ore 21.30. Per informazioni chiamare il numero 48 7904052 o inviare una mail a cesare@astarteagency.it.

Corsi

In un periodo in cui la comunicazione ricopre un ruolo molto importante, l'Associazione Rinascimento Culturale ha deciso di organizzare un corso di scrittura dal titolo Scrivere meglio per Pensare meglio in programma per l’intero fine settimana presso Gummy Industries di viale Venezia 20. Il corso si svilupperà in 11 ore distribuite sui tre giorni del weekend e attraverso una combinazione di lezioni teoriche e esercitazioni pratiche. In questo modo i partecipanti potranno orientarsi nei vari generi letterari e capire quale si adatta meglio alla propria inclinazione. Molto importante sarà, infatti, anche il lavoro del workshop dove si chiederà ai partecipanti di realizzare un elaborato da leggere e commentare insieme in classe. Questi gli orari dei prossimi giorni: venerdì 1 marzo dalle 18 alle 20, sabato 2 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e domenica 3 marzo dalle 10 alle 12. A condurre il corso ci penserà Filippo La Porta, docente e tra i più autorevoli saggisti e critici letterari italiani che collabora con importanti riviste letterarie, da «la Repubblica» a «Il Riformista». Il corso costa 210 euro. Cliccare qui per info e prenotazioni oppure scrivere a rinascimentoculturalemail@gmail.com.