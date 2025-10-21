Raffaella Giordano: «Affido il mio storico assolo a Stefania Tansini»

La giovane performer raccoglie il testimone dell’acclamata coreografa mettendo in scena al Teatro Grande «Tu non mi perderai mai»: Giordano racconta il lavoro

3 ' di lettura

Stefania Tansini interpreta l'assolo di Raffaella Giordano - Foto Lorenza Daverio

Era il 2005 e il mondo della danza era piuttosto diverso da com'è ora. Fu in quell'anno che Raffaella Giordano – protagonista della danza europea da oltre trent’anni, formatasi con Carolyn Carlson e Pina Bausch e cofondatrice del collettivo Sosta Palmizi – creò «Tu non mi perderai mai», assolo liberamente ispirato al Cantico dei Cantici. L’opera sarà protagonista al Teatro Grande mercoledì 22 ottobre alle 20, in Sala Palcoscenico Borsoni, ma in scena non ci sarà Giordano: a raccogliere il testim