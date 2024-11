Raf in concerto, show di mentalismo, visite in miniera: cosa fare nel weekend

Cultura, sensibilizzazione e spettacolo: questo è ciò che ci aspetta durante il weekend in arrivo, grazie a una serie di eventi che saprà coinvolgere e toccare il cuore. Dalle emozionanti performance teatrali che affrontano il drammatico e, ahimè, attualissimo tema del femminicidio, alla possibilità di esplorare la storia del nostro territorio con visite guidate in miniera arricchite da gustose degustazioni, fino ai grandi show in compagnia di uno dei principali mentalisti d’Italia, ai concerti dal vivo con artisti che hanno scritto la storia della musica italiana. Un fine settimana ricco di emozioni, riflessioni e intrattenimento, per unire divertimento e impegno sociale e per vivere esperienze adatte a grandi e piccini. Di seguito una lista di iniziative segnalate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

La Miniera Marzoli di Pezzaze torna a regalare forti emozioni con Degustazione di vini in Miniera, in programma per domenica 24 novembre. Le suggestive gallerie della storica miniera saranno la perfetta cornice di una giornata indimenticabile dedicata agli amanti del vino e delle esperienze autentiche. L’evento, un mix tra fascino storico e piaceri enogastronomici, prevede una visita guidata alla Miniera Marzoli, per scoprire la sua storia e immergersi nella vita dei minatori. A seguire, i partecipanti potranno degustare quattro vini selezionati della Cantina Le Rive, sapientemente abbinati a un buffet preparato dal Ristorante Cascina Gelsi, noto per la sua cucina che esalta i sapori del territorio. Ecco gli orari delle visite guidate: 11:00, 14:30 e 16:15; le degustazioni invece si terranno alle 12:30, alle 16:00 e alle 17:45. La formula visita alla miniera + degustazione costa 25 euro, 15 euro la degustazione singola. Per garantire un’esperienza ottimale ai partecipanti è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: 030 595 1136 (anche via Whatsapp), miniereskimine@gmail.com oppure tramite il portale.

Spettacoli, film e teatro

Il Ridotto del Teatro Grande di Corso Zanardelli dà il benvenuto a Andrea Chénier, opera lirica in quattro quadri di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica, assente da vent’anni dal palcoscenico bresciano e in programma per sabato 23 novembre alle 15:30. L’opera porta in scena un dramma di ambiente storico, ispirato alla vita del poeta francese André Chénier durante gli anni della Rivoluzione francese. Presentata la prima volta il 28 marzo 1896 al Teatro alla Scala di Milano, la tragedia debuttò all’epoca sotto la direzione del Maestro Rodolfo Ferrari, con le voci di Giuseppe Borgatti, in sostituzione del tenore designato Alfonso Garulli, del soprano Evelina Carrera e del baritono Mario Sammarco, decretando un successo trionfale. I biglietti sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande dal martedì al venerdì dalle 13:30 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, oppure online sul sito ufficiale del Teatro Grande e su Vivaticket. Per conoscere i prezzi visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento.

Al Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) arriva Francesco Tesei, il più grande mentalista d’Italia pronto a presentare il suo nuovo spettacolo “Wow”. Musicista, artista, illusionista, regista, grafico e molto altro, Francesco Tesei gira da anni i teatri d’Italia con i suoi spettacoli dove racconta i suoi “esperimenti” di Mentalismo costruiti con la partecipazione del pubblico. “WOW” è proprio il concetto di "Meraviglia" che emerge come emozione primordiale e come elemento fondamentale per sviluppare la capacità di cogliere sfumature della realtà che arricchiscono la nostra esistenza di dimensioni, significato e bellezza. Senza bisogno di scomodare alcun “potere paranormale” e, contemporaneamente, senza ridurre l’esperienza ad una serie di “enigmi da risolvere”. L’appuntamento è per venerdì 22 novembre alle ore 21:15. Ingresso a partire da 23 euro. Qui gli ultimi biglietti disponibili. Per info: 030 348888.

Il Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio diventa il palcoscenico de La sottile linea rosa, uno spettacolo che unisce teatro, musica, storia del costume ed elementi di psicanalisi e letteratura. La formula innovativa ibrida dello "spettacolo ragionato" consiste in una performance che miscela teatro e numeri musicali costituiti da classici nazionali e internazionali della musica pop accomunati dalla centralità tematica di una "sottile linea rosa". In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” saranno due uomini a sensibilizzare la cittadinanza sulla drammatica questione del femminicidio: Michele Marinini, recitazione e musica dal vivo, e Alan Poloni, narrazione originale, propongono un evento artistico davvero eccezionale. Uno scrittore-filosofo, nella funzione di mediatore, accompagna il pubblico in una profonda e affascinante guida all'ascolto che ripercorre le conquiste dell'emancipazione femminile nella storia del mondo occidentale. L'evento rientra tra gli appuntamenti della giornata "Libere di Vivere", promossa dall'Assessorato alla Cultura per dire no alla violenza contro le donne in tutte le sue forme, promuovere le pari opportunità e sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno e aumentare il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica su questi temi, in collaborazione con Proloco Provaglio d'Iseo, le associazioni locali e Rete di Daphne ONLUS, associazione che garantisce una risposta alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, fornisce loro ascolto, accoglienza e ospitalità nelle emergenze. L’ingresso all’evento in programma per domenica 24 novembre alle ore 17:30 è libero e gratuito.

Per famiglie

Il Teatro Colonna di via Chiusure 79 ospita MOUN portata dalla schiuma e dalle onde, lo spettacolo che ha superato le duecento repliche ed è stato proposto in numero città italiane ed estere. Lo spettacolo adatto ai bambini dai 5 anni in su parla di guerra e povertà, elementi che costringono i genitori di Moun a prendere una difficile decisione: costruire una piccola scatola di bambù dove depongono la loro prima creatura, nella speranza che possa avere un futuro migliore. Moun attraversa l’oceano e arriva “al di là” del mare, dove su una spiaggia un’altra coppia la trova, la porta in salvo e l’adotta. Moun cresce felice, in una famiglia che la ama, circondata da fratelli e sorelle. Arriva, però, il giorno in cui le sono rivelate le sue vere origini e Moun si trova a fare i conti con la propria storia. Lo spettacolo in programma per domenica 24 novembre alle 16:00 affronta temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, senza però rinunciare a un senso di grande serenità. Questa leggerezza poetica è resa sulla scena grazie alle bellissime immagini d’ombra dai colori pastello e ai ritmi calmi e distesi. Un’atmosfera di pace che dà forma a tutta l’azione scenica e alla recitazione. L’ingresso costa 7 euro con prenotazione obbligatoria. Per info e biglietti visitare il link. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al numero 030 46535.

Musica

DIS_PLAY al Brixia Forum di Via Caprera 5 accoglie RAF in "Self Control 40th Anniversary Tour Club", sabato 23 novembre alle 21. L’amatissimo cantautore italiano continua così i festeggiamenti per i 40 anni di Self Control con il tour celebrativo nei principali club in Italia. Anche a Brescia, dunque, si potrà vivere un viaggio musicale di pura energia, attraversando i successi che hanno segnato la carriera di Raf: da “Sei la più bella del mondo” a “Infinito”, da “Il battito animale a “Non è mai un errore”. Il titolo del tour è un omaggio a “Self Control”, il singolo che lo ha consacrato come uno dei pilastri della musica italiana e non solo. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Vivaticket e presso Ticketpoint c/o Libreria Tarantola in via Fratelli Porcellaga, 4. Il biglietto in tribuna numerata costa 70 euro, 49 per il parterre in piedi. Per informazioni chiamare il numero 030 2791881 o scrivere a info@cipiesse-bs.it.