Benvenuto febbraio: gli eventi del weekend tra Brescia e provincia

Il fine settimana in arrivo si preannuncia ricco di appuntamenti tra Brescia e provincia, con proposte capaci di soddisfare gusti ed età diverse. Dalla musica da camera che invita all’ascolto e alla condivisione musicale, ai mercatini creativi dedicati all’amore in tutte le sue forme, passando per il teatro d’improvvisazione e gli spettacoli per famiglie. Non mancano eventi che portano alla scoperta del patrimonio artistico e archeologico del territorio e serate più leggere tra quiz e degustazioni. Un weekend da vivere tra cultura, divertimento e condivisione con gli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Dialoghi in Musica 2026

Nella Sala Polivalente di Mazzano torna Dialoghi in musica con una parola chiave che ne guida l’intero percorso: «Interconnessioni». La rassegna di musica da camera invita il pubblico a riflettere sul valore autentico del legame umano e artistico che nasce attraverso l’ascolto e la condivisione musicale. Ad aprire la rassegna, venerdì 6 febbraio alle 20, sarà «I Tetrarchi – Cronache dai bassifondi dell’orchestra»: un quartetto di contrabbassi - Nicola Borserini, Andrea Casarotto, Alan Cretti e Michele Maulucci – propone brani originali, trascrizioni operistiche e celebri colonne sonore. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni chiamare il 338 5667532 o scrivere a sandrotorriani@gmail.com.

Love Market: tra romanticismo e creatività

Domenica 8 febbraio Brescia si prepara a celebrare l’amore in tutte le sue forme, non solo quello romantico ma anche quello per la creatività. Dalle 10 alle 18 al Teatro Der Mast arriva Love Market, il mercatino di creativi, artigiani, artisti e piccoli produttori che, ispirandosi a San Valentino, racconta un’idea di amore più ampia e inclusiva. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci penseranno due tarologhe, pronte a leggere le carte e a offrire spunti, curiosità e riflessioni sul proprio percorso affettivo e personale. L’ingresso è libero. Per informazioni: associazioneapsalchimia@gmail.com.

Rivoluzione Teatrale: quando l’imprevisto va in scena

Domenica 8 febbraio alle 21 il Teatro Sant’Afra di Brescia ospita Rivoluzione Teatrale, uno spettacolo di improvvisazione che gioca sul confine sottile tra commedia e tragedia, trasformando il caos in pura energia creativa. Qui nulla è programmato e tutto può accadere, perché la scena nasce proprio dall’assenza di certezze: il regista non arriva, il copione è scomparso e sul palco restano solo gli attori, spaesati ma pronti a reinventarsi. Non esiste una replica uguale all’altra, perché ogni sera è davvero una prima volta. I biglietti sono disponibili su Vivaticket al costo di 8 euro, più prevendita e commissioni. Per informazioni scrivere a undonoperteodv@gmail.com.

Tana: un viaggio poetico tra natura, gioco e scoperta

Domenica 8 febbraio il Teatro Borsoni di Brescia, nella sala L’Isola che non c’è, accoglie Tana, uno spettacolo pensato per le famiglie e per i più piccoli, in scena alle 11, alle 16 e alle 17.30. Un’esperienza teatrale delicata e immersiva, capace di parlare ai bambini ma anche agli adulti, attraverso il linguaggio del corpo, della danza e dell’immaginazione. Manipolando sculture di stoffa e tessuti leggeri, le performer costruiscono e trasformano paesaggi fantastici e, sul finale, lo spettacolo si apre alla partecipazione diretta, diventando un’esperienza sensoriale condivisa. Ingresso a 7 euro con prenotazione obbligatoria. Per info: 030 46535, stagioni@teatrotelaio.it.

Il Parco di Naquane: un racconto per immagini

Sabato 7 febbraio alle 10.30 il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, a Capo di Ponte, ospita la proiezione di un video-documentario tra storia, simboli e memoria. Un’occasione speciale per scoprire uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico della Val Camonica. Il documentario diretto da Davide Bassanesi e prodotto dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, racconta la storia della Valle, restituendo tutta la ricchezza simbolica e spirituale delle incisioni rupestri. Ingresso 5 euro, ridotto 2. Info: 0364 42140, drm-lom.incisionirupestri@cultura.gov.it.

Tesori in Loggia: i capolavori dell’arte nel cuore di Brescia

Sabato 7 febbraio Palazzo Loggia apre le sue porte al pubblico con Tesori in Loggia, un percorso speciale che permette di scoprire gratuitamente le sale di rappresentanza della città in uno dei luoghi più simbolici di Brescia. Dalle 9 alle 12.30 è possibile accedere senza prenotazione agli ambienti istituzionali del Palazzo e lasciarsi affascinare da grandi capolavori della storia dell’arte, esposti in un contesto architettonico di straordinaria bellezza. Un appuntamento che unisce arte e città, restituendo al pubblico uno dei suoi luoghi più iconici in una veste inedita e accogliente. Ingresso gratuito. Per info: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.

Quizzone Birrone: sfide, risate e degustazioni

Venerdì 6 febbraio alle 20 il locale Faustino Contro la Grande Sete di Bienno si prepara a ospitare il Quizzone Birrone, il quiz dedicato al mondo della birra che arriva in Valle Camonica sotto la guida inconfondibile di Simone Massenza, alias The TASTE Hunter. La serata promette un mix esplosivo di curiosità, competizione e puro divertimento: ogni manche ha un vincitore e a ogni vincitore spetta un premio: naturalmente, birra. Il gioco si svolge tramite Kahoot, quindi basta uno smartphone carico, un dito veloce e una squadra affiatata. L’ingresso è libero con consumazione obbligatoria, ma la prenotazione è consigliata. Per saperne di più chiamare il numero 351 3448525.

La Via del Sabi: un viaggio silenzioso dedicato al Giappone

Per l’intero weekend la Rocca di Lonato del Garda ospita La Via del Sabi - 寂の道 - Sabi No Michi, una mostra che intreccia fotografia e ideogrammi giapponesi in un percorso di silenzio, riflessione e bellezza. Nella suggestiva Sala del Capitano, le immagini di Andrea Lippi e le interpretazioni di Luigi Gatti raccontano il concetto di sabi, la capacità di cogliere la bellezza segnata dal tempo e dall’usura, trasformando ogni dettaglio in un momento di contemplazione. Il percorso non offre una narrazione del Giappone, ma un’esperienza interiore: le fotografie catturano luce, paesaggi e gesti, mentre gli ideogrammi accompagnano lo spettatore tra vuoti, pause e presenze discrete. Orari di visita: dalle 10 alle 17. Ingresso a 6 euro. Per informazioni chiamare il numero 030 9130060 o scrivere a info@fondazioneugodacomo.it.