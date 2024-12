Premio Santi Faustino e Giovita 2025: c’è tempo fino al 16 dicembre

Il conto alla rovescia è iniziato. Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al premio Santi Faustino e Giovita 2025, un appuntamento ormai consolidato per tutti gli amanti della poesia in dialetto bresciano. Promosso dalla Fondazione Civiltà Bresciana, il concorso è arrivato alla sua diciottesima edizione, mantenendo viva una tradizione nata dalla lungimiranza di don Antonio Fappani. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato al 16 dicembre (in caso di invio per posta farà fede il timbro postale).

I riconoscimenti

Un premio per tutte le età e i generi musicali. Oltre alla sezione dedicata alla poesia, quest'anno il premio si arricchisce di due ulteriori riconoscimenti: uno dedicato ai giovani autori, ispirato alla figura di Francesco Braghini, e l'altro riservato alla musica con testi in vernacolo. Quest'ultima sezione, in particolare, si apre a una vasta gamma di generi musicali, dal rock al rap, passando per l'hip hop, con l'obiettivo di valorizzare l'espressività del dialetto anche nelle forme musicali più contemporanee.

Il Premio Santi Faustino e Giovita rappresenta un ponte tra le generazioni, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del dialetto bresciano, un patrimonio linguistico e culturale di inestimabile valore. La cerimonia di premiazione, prevista per il 15 febbraio 2025 presso la storica sede di vicolo San Giuseppe, sarà l'occasione per celebrare i vincitori e per ribadire l'importanza di custodire e tramandare le tradizioni del nostro territorio.

Come partecipare

Per partecipare al concorso è sufficiente consultare il sito web della Fondazione Civiltà Bresciana, in particolare nella sezione dedicata al concorso, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie, il regolamento completo e i moduli di iscrizione.

La Fondazione Civiltà Bresciana invita tutti gli appassionati di poesia e di musica a partecipare a al concorso per mantenere viva la tradizione del dialetto bresciano e a valorizzare la creatività e il talento dei nostri concittadini.