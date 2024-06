Pic-nic, Silent Party e passeggiate nella preistoria: gli eventi del weekend

Gli eventi del weekend costituiscono una piacevole occasione per conoscere luoghi e tradizioni del territorio e per trascorrere del tempo in compagnia delle nostre passioni. Per il fine settimana che va da venerdì 7 a domenica 9 giugno il programma propone passeggiate nella preistoria, omaggi ai Beatles, party musicali, iniziative dedicate al vintage e molto altro ancora. Per scoprire i numerosi eventi in calendario è possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

Il Castello di Brescia è nuovamente protagonista del weekend. Nel fine settimana in arrivo, infatti, accoglierà uno degli eventi più amati della stagione: il Silent Party. Sabato 8 giugno, dalle 21 alle 2 di notte, la fortezza arroccata sul colle Cidneo si trasformerà in uno scintillio di colori grazie alle cuffie date in dotazione ai partecipanti che trasmetteranno musica da tre diversi canali colorati. Il verde sarà dedicato ai grandi successi dal 2000 al 360°; il rosso all’Hip Hop e al Reggaeton e il blu ai mitici anni ’90. L’ingresso in prevendita costa 13 euro + diritti di prevendita; 15 euro, invece, il prezzo dell’ingresso in serata. È possibile acquistare i biglietti cliccando qui. Per saperne di più chiamare il numero 333 375 1757, scrivere a info@welovecastello.it oppure visitare il sito ufficiale dell’iniziativa.

Sta per tornare il Beatles Day, l’evento che vedrà la partecipazione di tanti artisti presentati da Emi Baronchelli, pronti a prendere in mano i loro strumenti per dare inizio alla grande kermesse organizzata dai Beatlesiani Associati, giunta ormai alla sua 35a edizione. Per l’occasione, domenica 9 giugno dalle 11 alle 23, si intende celebrare il 60esimo anniversario di A Hard Day’s Night, la canzone dei Beatles che ha dato il titolo a un meraviglioso album ed è, inoltre, la colonna sonora dell’omonimo film presentato al mondo nell’estate del 1964. Proprio per questa occasione verrà mostrata una video-presentazione di “A Hard Day’s Night” che Vincenzo Mollica registrò in esclusiva. Inoltre, sarà preannunciato il terzo Sanremo Beatles Festival in sostegno di AISM (Associazione Sclerosi Multipla) presentato dalla bresciana Clara Vigasio. Infine, sarà possibile, grazie ad alcune presentazioni, conoscere dei libri beatlesiani di grande importanza e pubblicati recentemente da vari editori. L’appuntamento, ad ingresso libero e gratuito, si terrà al Beatles Museum di viale Bornata 46. Per saperne di più: 030 306919 - 336 411914, beatlesiani@beatlesiani.com.

Per famiglie

Il Museo MarteS di Calvagese della Riviera, in piazza Roma 1, ospita Pic-nic & movie "Hercules", una divertente e piacevole attività dedicata alle famiglie. Alle 19:30 di sabato 8 giugno a tutti i partecipanti verranno consegnate stuoie e cestini da pic-nic per un aperitivo sfizioso da consumare sul prato del giardino del museo. A seguire, verrà proiettato il film d’animazione “Hercules”. Il materiale per il pic-nic è incluso nel prezzo del biglietto (€10 fino a 14 anni, €16 dai 15 anni). Per prenotarsi è richiesta la compilazione del form a questo link. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato. Per maggiori informazioni contattare il numero 030 5787631 o inviare una mail a prenotazioni@museomartes.com.

Spettacoli, film e teatro

Domenica 9 giugno alle 21 l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera dà il benvenuto a Prendetevi La Luna, la conferenza spettacolo di Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano. Durante l’incontro verranno affrontati alcuni dei temi a lui più cari, come l’educazione, la scuola, la famiglia e, soprattutto, la speranza. “Prendetevi la luna” vuole esortare, giovani e meno giovani, a coltivare la speranza, non solo nei momenti bui, ma anche in quelli di gioia e esaltazione. La luna, come il desiderio, scompare e ricompare perché se fosse sempre presente risulterebbe banale. Qui è possibile acquistare i biglietti. Per informazioni più dettagliate rivolgersi ai seguenti contatti: 0365 296511, annalisaoldani@gmail.com.

Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro”, un progetto di cultura e territorio inteso ad avvicinare le persone al teatro in alcuni dei luoghi più suggestivi del Lago di Garda e dintorni, arriva Momo, lo spettacolo in programma per sabato 8 giugno alle 21:15 presso il Teatro Rocca di Sabbio Chiese, in via Parrocchiale 44. In uno dei vecchi anfiteatri in rovina si svolge la vicenda di Momo, una ragazza speciale con la grande capacità di ascoltare gli altri come nessun altro sa fare. Ma su di lei e i suoi amici incombe una minaccia: i Signori Grigi, entità che rubano il tempo agli uomini in nome del progresso e produttività. Ma senza tempo che ne sarà delle persone? Momo ce la metterà tutta per restituire il tempo ai legittimi proprietari. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 329 2710963 – 3491183135 o scrivere a info@viandanze.com.

Outdoor

Il parco archeologico di Luine, in via Cappelle a Darfo Boario Terme, ha organizzato, in collaborazione con l’associazione culturale Zamenhof Art, una passeggiata nella preistoria tra le incisioni rupestri patrimonio dell’UNESCO, immersi nell’incantevole natura che da sempre le accoglie. L’appuntamento dal titolo Luine Collina Sacra è in programma per sabato 8 giugno alle 10:30. Il biglietto, che include l’ingresso al parco, costa 10 euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 348 7374467 o inviare una mail al contatto parcodiluine@gmail.com.

Sul territorio

Il Salottino di via Fantoni 36 a Salò inaugura Vintage&Art, un po’ mercato con mobili e oggetti di epoche anche lontane, un po’ mostra collettiva con opere d’epoca, tra cui le stampe numerate di Nico Nicosia e Franco Fratti, e un po’ contemporanea grazie alla presenza di artiste come Mara Lupatini e Reginaqueen, che, attraverso il loro stile, danno nuova vita a oggetti d’epoca e abiti, appunto, vintage. Qui sarà possibile trovare mobili recuperati e decorati da Ornella Daccordi e i suoi complementi d’arredo ottenuti dall’assemblaggio di oggetti ormai inutilizzabili come libri, riviste, specchi e, addirittura, biciclette. Tantissimi gli oggetti da portare a casa per riprovare i vecchi piaceri di una volta come, ad esempio, interrompere una chiamata fastidiosa sbattendo la cornetta! L’appuntamento con il mix di tempo, arte e design è in programma per venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 19:30. L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori info: 391 1171557.

Arte e cultura

Il Macof – Centro della fotografia italiana di via Moretto 78 ospita Mauro Raffini Masnà. Vite sospese tra centro e periferia, una mostra fotografica a cura di Sandra Raffini e visitabile per l’intero fine settimana. Le fotografie di bambini in esposizione riportano alle mente ricordi di un cinema d’altri tempi. Guardandole, infatti, è impossibile non cogliere il riferimento al film “I bambini ci guardano” di Vittorio De Sica (1943) con la sceneggiatura di un ispirato Cesare Zavattini. Sono gli anni della grande migrazione dal sud verso il nord e più precisamente a Torino, dove la FIAT assicurava a molti un lavoro stabile e sicuro. Al centro gli anni che vanno dal 1969 al 1979 caratterizzati da un forte istinto rivoluzionario, dalla conquista di diritti fondamentali, da lotte e sconfitte, dai tragici attentati terroristici. Mauro Raffini all’epoca era un giovane fotografo, attento al racconto della società, alle condizioni della nuova classe operaia e ai bambini: cresciuti spesso nelle periferie e con vite difficili fatte di immigrazione e povertà. L’esposizione raccoglie quindi una serie di scatti che li immortala nell’atto di scavare buche, mentre addentano panini o sono costretti a lavorare per guadagnare poche lire. La mostra è visitabile venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 15 alle 19. Il biglietto di ingresso (acquistabile direttamente al Macof) costa 8 euro; 5 il ridotto (bambini di età inferiore ai 7 anni, adulti sopra i 65 anni e studenti). Per maggiori informazioni chiamare il 366 3804795 o scrivere a info@macof.it.

L’arte contemporanea arriva a Brescia grazie a Telegramma urgente, un progetto espositivo a cura di Ilaria Bignotti che ospita oltre 40 opere, prevalentemente pregiati esemplari su carta di medio e grande formato, realizzate dai maestri dei linguaggi astratti e cinetici del Novecento, da Bruno Munari agli esponenti del gruppo GRAV francese, dalle nuove avanguardie italiane ad artisti internazionali che, tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Novanta del XX secolo, hanno radicalmente trasformato il concetto di opera d’arte, interessandosi di problemi della percezione e di metodologia della visione. Due gli obiettivi del progetto espositivo: portare alla luce una serie di lavori raccolti dal fondatore Gianfranco Bonomi, artista e collezionista attento, e dimostrare la volontà degli artisti rappresentati in mostra di dichiarare le potenzialità sperimentali dell’arte in un’epoca di grandi trasformazioni. La mostra è visitabile venerdì 7 e sabato 8 giugno dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito. Per info: 331 3233160, info@ruaconfettora.com.