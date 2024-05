«Piante e fiori profumati. Conoscerli e riconoscerli», il libro è in edicola con il GdB

Scegliere e abbinare, stagione per stagione, le varie specie, con tanto di consigli su coltivazione, propagazione e impiego in spazi verdi e terrazzi non è cosa semplice, soprattutto se non si è esperti giardinaggio. A rende tutto più semplice, quindi, c’è «Piante e fiori profumati. Conoscerli e riconoscerli» (Editoriale Programma; pp. 160) di Marco Alberti. Il libro è in edicola con il Giornale di Brescia a 8.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

Il libro

I fiori ci accolgono, nei giardini e sulle terrazze, con avvolgenti e intense fragranze che ricordano luoghi lontani, le sere di primavera e le passeggiate tra piante che scopriamo attraenti non solo per la loro bellezza.

Questo manuale spiega come scegliere e abbinare le piante aromatiche e le specie che riempiono i nostri sensi con le pregevoli essenze rilasciate dai fiori, siano esse erbe, arbusti, alberi o rampicanti; fornisce semplici ma fondamentali consigli sulla loro coltivazione, la propagazione e l’impiego più efficace all’interno dello spazio verde che ognuno di noi può creare, per godere del gioioso regalo che le piante ci offrono: il loro profumo.

Il volume è lo strumento ideale per conoscere l’arte del giardinaggio: capire come valorizzare le piante profumate e quali sono le più adatte per creare un giardino perfetto o quali sono gli alberi con fiori profumati. Il manuale, inoltre, raccoglie le schede botaniche con tutte le caratteristiche necessarie e conoscere le diverse piante e specie.