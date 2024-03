Per un futuro spaziale: il libro «Corsa alla Luna» è in edicola con il GdB

Tornare alla Luna, non per andarci di nuovo (e non solo con robot) ma per rimanerci stabilmente. Trasformare la Luna in una espansione della Terra: è di questo che tratta «Corsa alla Luna» (Il Sole 24 Ore; pp. 160) di Leopoldo Benacchio. Il volume è in edicola dal 21 marzo con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l'acquisto del quotidiano).

Il libro

Dotare la Luna di tutti quei servizi che oggi la Terra riceve dallo spazio: costellazioni di satelliti per le telecomunicazioni, per il geo-posizionamento, per la sorveglianza e così via. In pratica, trasformare la Luna in una espansione della Terra.

Questo volume racconta del ritorno alla Luna. Inteso come andarci di nuovo con astronauti e questa volta per rimanerci, creando strutturare abitazioni e laboratori e sviluppare un’economia lunare basata su ogni tipo di attività: dal turismo spaziale alla ricerca scientifica, dall’estrazione mineraria di elementi importanti per la tecnologia a tutto quanto potrà venire in mente una volta che saremo arrivati.

Dopo anni di disinteresse, il nostro satellite è tornato al centro della sfida tra le superpotenze, per le ampie ricadute della space economy sull’economia reale, ma soprattutto come il nuovo continente da conquistare prima degli altri e da cui sorvegliare e controllare la Terra.

Chi è Leopoldo Benacchio

Ordinario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e insegna all’Università di Padova. È autore di vari libri per il pubblico e la scuola di astrofisica e scienza, tradotti in molte lingue, uno anche in scrittura Braille. Ha ricevuto premi internazionali per la sua attività di comunicazione scientifica. Collabora da anni con Il Sole 24 Ore.