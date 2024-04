Per indagare l’origine delle idee: il libro «Mai vista prima» è in edicola con il GdB

Per le menti innovative, ma soprattutto per chi ha voglia di esplorare inediti scenari e sa riconosce il valore della ricerca di nuove idee, quelle «mai viste prima». Dal 13 aprile il libro «Mai vista prima» (Il Sole 24 Ore; pp. 143) di Emanuele Sacerdote è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

Il libro

Un saggio che affronta l’ardua complessità umana di originare nuove idee e l’eccezionale rarità di concepirne di veramente autentiche e distintive. Attraverso un percorso ragionato, il volume indaga la natura delle nuove idee, le condizioni cognitive, esistenziali e culturali che favoriscono la loro nascita e i processi mentali che le generano.

Il discorso principale non punta l’attenzione sul cosa ideare, ma sul come ideare al meglio. Il volume offre suggerimenti per sviluppare una mentalità più ideativa e individuare l’attimo più favorevole, propizio e fertile per innescare la miccia per concepire e partorire nuove idee.

Questo libro è sconsigliato a coloro che considerano la riflessione concettuale superflua o che sottovalutano l’importanza dell‘innovazione.

Chi è Emanuele Sacerdote

Nato e cresciuto in una famiglia di imprenditori. Membro della quinta generazione della storica ditta Strega Alberti Benevento. La sua carriera inizia nelle agenzie di pubblicità per poi passare alle aziende. Nel 2015 fonda la propria boutique di consulenza strategica. Insegna nelle business school dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla Fondazione Istud e alla Università Iulm.

Ha pubblicato: Strategie retail nella moda e nel lusso (2006), Travel retailing (2009), Ritorno alla bottega (2014), Aziende storiche operative e silenti (2015), Retailization (2016), Breviario sul pensiero strategico (2019), Legendary brands (2020), Il museo dialogante (2021), Retailoring (2022), Il futuro erede (2022).