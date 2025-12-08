«Patria oh Patria»: Lella Costa al Teatro Marconi di Calcinato

Giulia Camilla Bassi

Appuntamento mercoledì alle 20.45. La musica di Astor Piazzolla prende forma con Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e Giampaolo Bandini alla chitarra

3 ' di lettura

Lella Costa - Foto Serrani © www.giornaledibrescia.it

L’appuntamento è per mercoledì 10 dicembre, alle 20.45, al Teatro Marconi di Calcinato, che ospiterà «Patria oh Patria», il nuovo progetto teatrale di Lella Costa, ispirato alla raccolta di poesie «Datura» di Patrizia Cavalli (Einaudi, 2013), tra le voci che più hanno influenzato la lirica italiana dagli anni Settanta in poi. Da Costa a Cosmi, la nuova stagione del teatro Marconi di Calcinato Lo spettacolo intreccia versi e musica per interrogarsi su cosa significhi davvero «patria»: non un conf