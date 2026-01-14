«Inverno al Gallo»: 16 appuntamenti tra libri, musica e cucina

Da Chick Corea a Penelope, passando per Beethoven e la cucina di Julia Child. Ce n’è per tutti i gusti nel cartellone « Inverno al Gallo » (da domani 15 gennaio fino al 20 marzo), promosso da Cieli Vibranti e dalla cooperativa sociale Alborea, presentato ieri alla Cascina parco Gallo, in via Corfù 100, sede di tutti gli eventi.

Se il consigliere Iyas Ashkar, per il Comune di Brescia, ha ringraziato «per la proposta artistica di qualità, ormai un punto fermo nell’offerta culturale della città», Angelo Maiolo e Fabio Larovere, presidenti di Alborea e Cieli Vibranti, hanno comunicato che le realtà, congiuntamente, sono risultate vincitrici del bando Valore della cultura di Fondazione Cariplo, che sosterrà con un contributo di 87.000 euro nuove attività in Cascina nel 2026. «Un riconoscimento a quanto realizzato sinora» hanno detto, ricordando gli oltre 450 eventi promossi in sette anni «ma anche un impulso a proseguire con nuove idee per coinvolgere pubblici sempre più ampi».

Il programma

In attesa del futuro, la stagione invernale si compone di 16 eventi. Si rinnova la collaborazione con il Bazzini Consort per Camera con vista: il 31 gennaio il Trio Edonè esegue Beethoven e Dvorak, il 14 febbraio tocca a archi e fiati, mentre il concerto del 14 marzo sarà dedicato alle romanze da camera. Non mancherà l’attenzione per il repertorio contemporaneo: il 23 gennaio la flautista Alessia Scilipoti presenta il suo disco Fragile, mentre il giorno seguente il bergamasco Achrome Ensemble eseguirà pagine di autori bresciani.

Anche le note blu sono protagoniste con i Ritratti in jazz, dall’evento di domani 15 gennaio dedicato a Chick Corea, agli omaggi a Cole Porter e Diane Reeves del 19 febbraio e del 5 marzo.

Speciale l’appuntamento del 5 febbraio: il soprano Norma Raccichini, con il pianista Giovanni Piazzalunga, interpreterà pagine d’autore dedicate al Carnevale - da Verdi a Rossini, da Mozart a Donizetti - indossando trucchi e maschere.

La musica si farà anche solidale il 21 febbraio, serata dedicata a raccogliere fondi per le attività di Ccww (Pediatri di famiglia per i bambini del mondo). Non solo sette note, però. In Cascina ci sarà spazio anche per le presentazioni di libri, di ieri e di oggi, a cura dell’associazione I GiraSoli, a cominciare – dopodomani 16 gennaio alle 18 – dalle raccolte di poesia di Ambra Mereu Boy.

Ad eccezione di Camera con vista, tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria se nella sala ristorante. Per tutte le informazioni: www.cielivibranti.it. A questo link il programma completo.