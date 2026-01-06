Musica ad alta quota nel teatro di ghiaccio: è «Paradice Music»

Un teatro di ghiaccio, con sedute di ghiaccio e strumenti di ghiaccio: sono gli ingredienti che – insieme a musica, grandi artisti e pubblico – fanno, da qualche anno a questa parte, il successo del Paradice Music. Torna da sabato, ai 2600 metri del Presena, la rassegna che porta in quota le sette note all’interno di un teatro-igloo da duecento posti, il Paradice Dome, costruito con neve e ghiaccio e destinato a sciogliersi naturalmente in primavera, minimizzando così l’impatto ambientale.

Design

Tra i nomi più attesi dell’edizione 2026 ci sono Federico Poggipollini (17 gennaio), Max Gazzè (31 gennaio), Saturnino, Moris Pradella e Leonardo Di Angilla (21 febbraio) e Murubutu (28 marzo). Saranno accompagnati da musicisti che suonano esclusivamente strumenti di ghiaccio, tra chitarre, bassi, violino, viola, violoncello, batteria, didgeridoo, criofon e altri pezzi unici. Tutti oggetti modellati a mano dagli scultori camuni Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli, veri maestri di un’arte che unisce tecnica, resistenza al freddo e sensibilità artistica.

Musicisti nel Paradice Dome

A inizio stagione, al fianco degli scultori ha operato anche un’altra squadra, guidata dal malonnese Ivan Mariotti, che ha realizzato l’igloo, struttura ampliata e migliorata grazie alla creazione di due calotte laterali con le gradinate per il pubblico. Gli spettatori, grazie al particolare design dell’igloo, non influiscono sulla conservazione del ghiaccio, perché il calore emanato viene condotto verso l’alto e all’esterno con un sistema di ventilazione naturale (la temperatura, al massimo della capienza, è di -3°).

Le proposte

Il cartellone comprende trenta spettacoli, due in media a settimana il giovedì e sabato, non solo sonori, ma anche visivi, grazie a giochi di luce ed effetti speciali. Presenze stabili della rassegna sono la Paradice Music, la Paradice Orchestra e la Paradice Band, che accompagneranno l’intera stagione con una proposta musicale articolata. L’Orchestra porterà in scena un repertorio che attraversa generi diversi, mentre la Band offrirà appuntamenti tematici dedicati a rock, surf®gae e musica irlandese.

Anche quest’anno nel vicino rifugio Passo Paradiso si terranno cene ad alta quota il 24 gennaio, 14 febbraio e 7 marzo, più una stellata il 21 febbraio con lo chef Edoardo Fumagalli. I concerti saranno accessibili anche a chi non scia, perché l’igloo si trova nei pressi della cabinovia Paradiso. I biglietti per impianti, spettacoli e cene sono acquistabili online o nelle biglietterie del Tonale, Ponte e Temù.