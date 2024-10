Papaleo: «Sono un pigro con l’ambizione di essere un poeta»

Nicola Rocchi

L’attore, scrittore e regista ha strappato applausi ieri a Librixia. In «Perdere tempo mi viene facile» raccoglie aneddoti e riflessioni

2 ' di lettura

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Librixia: l'incontro con Rocco Papaleo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Esce da solo sul palco e presenta la sua intervistatrice, Maddalena Damini, che corteggia scherzosamente; si mette in posa per i fotografi («Dal vivo sono più bello»), seduce con ironia sorniona il «meraviglioso pubblico» che riempie l’auditorium San Barnaba. Rocco Papaleo ha conquistato molti applausi ieri a Librixia, dove ha presentato «Perdere tempo mi viene facile» (Mondadori, 300 pp., 19 euro), la sua «autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita». Enzo Bianchi a Librixia: «La