Palazzetto gremito a Palazzolo per l’incontro con Cecilia Sala

In centinaia si sono presentati al palazzetto della scuola «Giovanni Falcone» di Palazzolo sull’Oglio per l’incontro con Cecilia Sala, giornalista che in prima persona ha vissuto alcuni dei principali eventi che hanno cambiato il mondo contemporaneo. È stata anche l’occasione per conoscere il suo ultimo libro «L'incendio. Reportage su una generazione fra Iran, Ucraina e Afghanistan».

Sala, ospite del festival Rinascimento Culturale, è salita sul palco insieme a uno dei due direttori della rassegna, Alberto Albertini (l'altro è Fabio Piovanelli).