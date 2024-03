Ottelli: «Il boom della narrativa rosa continua e il mio Festival punta ad ingrandirsi»

Laura Ogna

La bresciana parla della quarta edizione del Festival del Romance Italiano, in programma il 16 marzo a Milano

La bresciana Lidia Ottelli

Ed è boom. Non si può che definire così il fenomeno che sta registrando in questi ultimi tempi la narrativa rosa. Secondo i dati diffusi dall’Associazione Italiana Editori, dal 2019 al 2023 il settore è cresciuto del 120,5 per cento. E sono le scrittrici italiane al timone delle vendite del genere, con i loro libri che fanno registrare il 462,5 per cento in più. Un vero record, a cui ha scelto di dare voce anche il prossimo Salone del libro di Torino che, per la prima volta, istituisce la sezion