«Il mio spettacolo irride un potere impaurito da ogni tipo di cultura»

Nadia Lonati

Ninni Bruschetta domani a Botticino con «A Mirror, uno spettacolo falso e NON autorizzato»: «Il teatro? Un efficace rito sociale»

3 ' di lettura

Ninni Bruschetta

Il teatro nel teatro, per un’ironia che smaschera e dissacra, e affronta temi quali censura, libertà di parola e autoritarismo. Stagione del Centro Lucia di Botticino al via, domani, mercoledì, alle 21, con «A Mirror, uno spettacolo falso e NON autorizzato». In uno stato totalitario, dove il Ministero della Cultura controlla e approva ogni opera d’arte, il pubblico è accolto in una sala che sembra addobbata per un matrimonio, ma poi si scopre partecipe di una performance clandestina. A portarla