«Il mio spettacolo irride un potere impaurito da ogni tipo di cultura»
Nadia Lonati
Ninni Bruschetta domani a Botticino con «A Mirror, uno spettacolo falso e NON autorizzato»: «Il teatro? Un efficace rito sociale»
Ninni Bruschetta
Il teatro nel teatro, per un’ironia che smaschera e dissacra, e affronta temi quali censura, libertà di parola e autoritarismo. Stagione del Centro Lucia di Botticino al via, domani, mercoledì, alle 21, con «A Mirror, uno spettacolo falso e NON autorizzato». In uno stato totalitario, dove il Ministero della Cultura controlla e approva ogni opera d’arte, il pubblico è accolto in una sala che sembra addobbata per un matrimonio, ma poi si scopre partecipe di una performance clandestina. A portarla
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.