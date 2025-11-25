Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

«Il mio spettacolo irride un potere impaurito da ogni tipo di cultura»

Nadia Lonati
Ninni Bruschetta domani a Botticino con «A Mirror, uno spettacolo falso e NON autorizzato»: «Il teatro? Un efficace rito sociale»
Ninni Bruschetta
Ninni Bruschetta

Il teatro nel teatro, per un’ironia che smaschera e dissacra, e affronta temi quali censura, libertà di parola e autoritarismo. Stagione del Centro Lucia di Botticino al via, domani, mercoledì, alle 21, con «A Mirror, uno spettacolo falso e NON autorizzato». In uno stato totalitario, dove il Ministero della Cultura controlla e approva ogni opera d’arte, il pubblico è accolto in una sala che sembra addobbata per un matrimonio, ma poi si scopre partecipe di una performance clandestina. A portarla

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario