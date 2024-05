Nel weekend We Love Castello e «Cose mai viste», il mercato della creatività

Diamo il benvenuto a un fine settimana scoppiettante. È davvero impossibile che le iniziative in programma per questo weekend in provincia di Brescia possano lasciare qualcuno con l’amaro in bocca. Il calendario, infatti, propone eventi di vario genere: dai festival musicali in castello ai mercatini di artigianato di qualità, dalle performance interpretate dai detenuti e dalle detenute del carcere di Verziano ai laboratori di bodypainting.

Ecco, quindi, un’anticipazione di quelli che saranno i prossimi giorni: un mix di puro divertimento, creatività e fantasia. Per conoscere tutti gli eventi in arrivo si può visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

Il fine settimana bresciano si apre all’insegna della musica e dell’intrattenimento con We Love Castello, il palinsesto di eventi inserito nella splendida e magica cornice del Castello di Brescia. Anche quest’anno saranno tantissime le occasioni per trascorrere un’estate all’aria aperta con manifestazioni rivolte ai giovani e alle famiglie grazie a una ricca agenda di iniziative. La grande novità dell’edizione in arrivo è la disposizione delle aree eventi: quest’anno, infatti, il mail stage dei Bastione sarà allestito solo per i grandi festival, mentre gli eventi quotidiani si svolgeranno nello spazio polifunzionale creato nella Fossa Viscontea. Belvedere 030, il FoodTruck Village del Bastione di San Faustino (Piazzale Locomotiva) resterà aperto venerdì 24 maggio dalle 18 alle 24, sabato 25 e domenica 26 maggio dalle 11 alle 24. Ma è tempo di passare agli eventi: si parte con Parallel University, la festa universitaria di Brescia, venerdì 24 maggio con Barkee Bay, Assurditè, Estremo e Saimon Says come ospiti. Sabato 25 maggio, invece, il calendario propone Link - Students Connection – La festa degli studenti con Diss Gacha, Finesse, Isabo. Infine, domenica 26 maggio, è tempo di Soleil insieme al dj londinese Joshwa. A questo link è possibile trovare i biglietti online. Per maggiori informazioni chiamare il numero 333 375 1757 o scrivere a info@welovecastello.it.

L’Area Feste di via Corioni 3 a Cologne si prepara a dare il benvenuto a due giorni di grande musica live offerti dall'associazione Terzo Millennio per Cologne Blues Festival 2024 - Bobby Solo blues project, sabato 25 e domenica 26 maggio dalle 18 alle 24. Per sabato 25 maggio, alle ore 18, è previsto un AperiBlues seguito da una serata live con Paolo Bonfanti e Roberto Bongianino per Bobby Solo blues project. Il giorno seguente, domenica 26 maggio, si partirà con uno SpiedoBlues su prenotazione accompagnato da Jam Session alle ore 12:30 e una nuova serata di musica live, a partire dalle 19, con The The Light Foot - CEK and the Stompers. Il servizio bar e cucina resteranno aperti tutte le sere dalle 19. L’ingresso è libero.

Sul territorio

Torna una nuova edizione della mostra mercato della creatività, dedicata all'handmade e al riciclo creativo che questa volta si terrà nello splendido Castello di Padernello di Borgo San Giacomo. Padernello | Cose mai viste - Mostra mercato della creatività si prepara a regalare ai visitatori un weekend all’insegna dei prodotti dell’artigianato che invitano al rispetto per l’ambiente, all’economia circolare e alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale. Qui sarà possibile scovare abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design; il tutto accompagnato dai sapori della tradizione e dei foodtruck. Ma non solo market: gli ospiti avranno anche modo di esplorare le sale della fortezza medievale, oppure la mostra "Di sguardi e di persone", un’esposizione promossa da Fondazione Provincia di Brescia Eventi che raccoglie, fino al 26 maggio, una serie di scatti fotografici realizzati da sette grandi photo reporter internazionali coinvolti nel progetto La Provincia dei Tesori di Visit Brescia. Infine, sarà ugualmente aperta al pubblico la mostra "Nuvole sotto i ponti" firmata Patrizia Fratus, con un percorso tra opere tessili e installazioni site specific esplorando narrazioni altre, seguendo il filo del possibile nelle pieghe nascoste e dimenticate del lungo racconto dell'esperienza multiforme della vita. Non mancherà il divertimento per grandi e piccini con giochi in legno ecosostenibili, workshop di pittura su tela, pause culinarie e musica dei Bombetta Swing, un mix tra il repertorio Jazz tradizionale di New Orleans e il raffinato hot jazz manouche europeo. A disposizione dei visitatori anche le biciclette del Castello, utili per raggiungere il Ponte S. Vigilio di Giuliano Mauri, una meravigliosa opera di Land Art. Per saperne di più sull’evento cliccare qui. L’ingresso costa 6 euro; gratuito per gli under 14. Per info: padernellocosemaiviste@gmail.com.

Spettacoli, film e teatro

Il Gran Teatro Morato di via San Zeno 168 si prepara a dare il benvenuto a un nuovo grande ospite. Sabato 25 maggio alle 21:15 andrà in scena Luca Argentero con “È questa la vita che sognavo da bambino?” lo spettacolo scritto dall’attore insieme a Gianni Corsi ed Edoardo Leo (anche alla regia) in cui si raccontano le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno lasciato una significativa impronta nella società, nella storia e nella loro disciplina. Stiamo parlando di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre grandi sportivi che hanno fatto sognare e commuovere intere generazioni. Tre storie e personaggi completamente diversi, accomunati dal fatto di essere diventati, attraverso il loro grande talento, dei veri eroi. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone con prezzi a partire da 27, 85 euro + diritti di prevendita. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al numero 030 348888 o alla mail Info@zedlive.com.

Domenica 26 maggio il MO.CA Centro per le Nuove Culture di via Moretto 78, a Brescia, ha organizzato Istantanea #07, una performance di composizione istantanea creata e interpretata da un gruppo di detenute e detenuti insieme ai performers di Compagnia Lyria. L’esibizione sarà inoltre accompagnata dalla lettura degli scritti realizzati dai partecipanti nel corso del processo creativo, un altro momento davvero importante e significativo in grado di riconnettere le persone in stato di detenzione al tessuto sociale: obiettivo principale delle attività condotte dalla Compagnia Lyria presso il carcere di Verziano. L’ingresso è libero. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 391 7244229, info@compagnialyria.it.

Per famiglie

La Galleria l’Altra Arte di via Nazario Sauro 20/22, a Bagnolo Mella, accoglie Workshop di Facepainting a cura del bodypainter Nicola Loda e dedicato ai bambini dai 9 ai 14 anni. L’obiettivo dell’incontro è quello di avvicinare i più piccoli alla conoscenza di questo meraviglioso tipo di arte in cui il corpo di trasforma in una tela e diventa la base di un progetto decorativo. L’appuntamento, in programma per sabato 25 maggio dalle 15 alle 18, prevede una prima fase in cui si presenteranno ai partecipanti le caratteristiche teoriche per la conoscenza dei materiali e le varie modalità di utilizzo e una seconda fase, pratica, in cui si partirà da un progetto su carta per realizzare il proprio facepainting su un modello o una modella, che possono essere genitori o amici. Per informazioni sui prezzi chiamare i numeri 340 3962100 - 339.469307 o inviare una mail a laltra.arte@gmail.com.

La Miniera Marzoli di Pezzaze si prepara a ospitare Laboratorio per bambini "Quale minerale?" in programma per domenica 26 maggio alle 10. In occasione della XVI Giornata Nazionale delle Miniere è stata ideata un’iniziativa emozionante ed educativa che vede la partecipazione dei più piccoli. Il laboratorio permetterà ai bambini di apprendere a distinguere rocce e minerali, un tempo estratti dalle varie miniere della Valle Trompia. Attraverso esperimenti, poi, avranno modo di scoprire le caratteristiche uniche e peculiari di questi preziosi elementi naturali. L’appuntamento durerà un’ora e trenta minuti e si svilupperà su tre turni: alle 11, alle 14:30 e alle 16:15. Per i più curiosi è possibile aggiungere al laboratorio la visita guidata della miniera per un’esperienza ancora più completa. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione a questi contatti: 339 605 5118, miniereskimine@gmail.com.