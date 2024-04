Nel weekend «Fiori nella Rocca», visite guidate teatralizzate e spettacoli

Un fine settimana in provincia di Brescia all’insegna dell’arte e del teatro tra slow art e grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Nel weekend in arrivo, inoltre, non mancheranno gli eventi a cielo aperto che si preparano a intrattenere i cittadini con visite guidate teatralizzate e manifestazioni dedicate ai fiori.

Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno da oggi, venerdì 12, a domenica 14 aprile. Per la lista completa delle iniziative, invece, è possibile consultare l’agenda online del Giornale di Brescia.

Arte e cultura

La splendida Villa Mazzola Pancera di Zoppola di Collebeato apre le sue porte, alle 15.15 di domenica 14 aprile, per una Visita guidata teatralizzata con rievocatori in abito risorgimentale. Il ritrovo è previsto in Piazza Italia dove la guida Sara Dalena e i rievocatori di Animus Brixiae accompagneranno i visitatori nella meravigliosa tenuta che ha accolto ospiti illustri. Durante il percorso, tra sterrato e lievi salite, si potranno visitare i luoghi interessati dalla presenza di Tito Speri e dei suoi uomini, tra cui il giardino all’inglese con il laghetto, il vigneto storico e gli edifici per la vinificazione. Per la partecipazione sono richiesti 15 euro per gli adulti e 10 per i minori dagli 11 ai 18 anni. L’ingresso è invece gratuito per i bambini fino ai 10 anni. La prenotazione è obbligatoria. Qui i contatti: info@serviziculturali.it, 339 8441123.

Sabato 13 aprile il Museo Santa Giulia ha in serbo un’esperienza per imparare, a passo lento, a leggere e approcciarsi alla scultura nella sua fisicità e circolarità. L’iniziativa, dal titolo A passo lento | Imparare a guardare per evocare, vuole rendere fruibile un’esperienza ispirata alla Slow art, il movimento globale promotore di un approccio lento, volto ad assaporare più a lungo ogni opera. Si partirà dall’osservazione, con calma, di alcune opere per apprezzare dapprima gli aspetti più immediati e generali e poi passare ai dettagli meno evidenti. In conclusione, un docente di semiotica stimolerà un dibattito volto a analizzare l’opera in modo soggettivo, lasciando spazio alle proprie emozioni. Il ritrovo è previsto, alle ore 10.30, presso la biglietteria del museo. L’ingresso costa 13 euro. Per prenotare l’attività si consiglia di rivolgersi al Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, ai seguenti contatti: 030 2977833 – 834, cup@bresciamusei.com

Sul territorio

Ci si sposta in un’altra location davvero mozzafiato per Fiori nella Rocca - XVI edizione, in programma da venerdì 12 a domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18. Nella meravigliosa Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda torna la nuova edizione della mostra mercato dedicata alle piante e ai fiori rari. Questo, infatti, è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai bresciani e da chi desidera trascorrere una piacevole giornata all’aperto fra colori e profumi inebrianti. Con una spettacolare vista sul bacino del Basso Garda i visitatori potranno scoprire e acquistare tutte le novità presentate dai vivaisti, utili a dare quel tocco di personalità in più ai propri terrazzi e giardini.

Qui, poi, avranno occasione di visitare una delle principali fortificazioni del Nord Italia e l'affascinante complesso museale della Fondazione Ugo Da Como in cui è inserita, con i giardini, la straordinaria Casa Museo del Podestà di cui si ammireranno le facciate policrome da poco restaurate. L’ingresso costa 5 euro; gratuito, invece, per i minori di 14 anni. Il supplemento per la visita alla Casa del Podestà è di 5 euro. Per maggiori informazioni chiamare il numero +39 030 9130060 o scrivere a info@fiorinellarocca.it. Per il programma dettagliato consigliamo di visitare questo link mentre, per l'acquisto dei biglietti, consultare il sito ufficiale della manifestazione.

Spettacoli, film e teatro

Sabato 13 aprile il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino, in via Quinta 4, accoglie I Terconauti in "Una storia di autismo normale", in programma alle 21. Il tour teatrale di Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni arriva anche a Brescia con uno spettacolo che prova a sensibilizzare su questo tema, portando un importante messaggio sociale. In scena la storia di due fratelli, Damiano e Margherita; lui è autistico e desidera diventare un cantante lirico. Per tutta la sua vita, però, viene deriso e non considerato all’altezza della situazione. Così, un giorno, decide di chiedere supporto alla sorella e al fidanzato di lei, Philipp, che lo sosterranno e lo aiuteranno a realizzarsi. Questo show, tra momenti di riflessione e risate, racconta la forza di rialzarsi e credere in se stessi. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Vivaticket, a partire da 16 euro.

Sempre al Santa Giulia, domenica 14 aprile alle 20.45, andrà in scena Luca Bizzarri in "Non hanno un amico", uno spettacolo scritto dallo stesso attore insieme a Ugo Ripamonti e ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media. L’iniziativa ha al centro la comunicazione politica tipica dei nostri tempi, i fenomeni sociali, i costumi del nuovo millennio e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. La satira porterà gli spettatori a ridere di se stessi e delle proprie debolezze. I biglietti, del costo di 30 euro, sono disponibili nelle giornate di programmazione cinematografica dalle 20 alle 20:30. Inoltre, è possibile acquistarli online su liveticket.it.

Il Teatro Sociale di Palazzolo, in piazza Zamara 9, dà il benvenuto a Mamma Rai - Mina e Franca Valeri, uno spettacolo di Anna Zapparoli con Benedetta Borciani e Beniamino Borciani, con la direzione musicale di Mario Borciani, che intende celebrare la Mina e la Franca come la 500: delle vere icone del nostro Bel Paese, davvero amate da tutti. In questo spettacolo, in calendario per sabato 13 aprile alle 21, avremo modo di immaginarle insieme, proprio come a Studio Uno nel ’66, mentre dialogano e si prendono in giro. Un modo divertente e originale per rivivere insieme un pezzo di storia della televisione italiana. In un susseguirsi di musica, canto dal vivo e recitazione, rivivremo il meglio di Franca Valeri, scrittrice e show woman, e di Mina, voce unica e colonna portante della musica del nostro Paese. Qui la prenotazione online. L’ingresso costa 15 euro. Per maggiori informazioni chiamare il numero 388 781 0500 o scrivere a compagniafilodirame@gmail.com.

Il Teatro San Costanzo di Nave, in via Monteclana 3, rende omaggio al musical con Kinky Boots, lo spettacolo vincitore di sette Tony Awards, con il libretto di Harvey Fierstein e le musiche dell'icona degli anni '80 Cyndi Lauper. Sabato 13 aprile alle 20.45 e domenica 14 aprile alle 17.30, ripercorreremo la storia dell'improbabile amicizia tra Charlie, erede di una fabbrica di scarpe sull'orlo del fallimento, e Lola, una stravagante Drag Queen. Sullo sfondo dell'Inghilterra dei primi anni '90 Charlie decide di rischiare il tutto per tutto per salvare l'azienda del padre, convertendone l'intera linea di produzione in stivali per Drag. Quale sarà il risultato? Un rilancio epocale o una disfatta completa? Luca Savani firma la regia, affiancato dal direttore musicale Davide Bassolini e dalla coreografa Simona Pasquali. I costumi, invece, decisamente centrali nella produzione, sono ad opera di Leonardo Prada insieme a Jan Tononi, eclettico artista che in scena sarà una delle sfacciatissime Angels, sul palco insieme a altri 19 incredibili performer. I biglietti sono già disponibili su www.billetto.it o sul sito web della compagnia www.dreamusical.it. Il biglietto intero costa 15 euro, 12 il ridotto Under 30 e Over 70.

Il Gran Teatro Morato di Brescia accoglie, domenica 14 aprile alle 21.15, Luca Ravenna nel suo nuovo spettacolo Red Sox. Il comico, con forti influenze dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, fa il suo grande ritorno sui palchi dopo un periodo ricco di successi che l’ha portato a registrare decine di migliaia di presenze in Italia e in Europa, oltre a essere il primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Cliccare qui per acquistare il biglietto.