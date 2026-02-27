Nel weekend bresciano: visite guidate, gastronomia e tradizioni

Brescia si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, capace di intrecciare storia, cultura, tradizioni e nuove occasioni d’incontro. Dalle motociclette d’epoca alla cronaca nera, passando per i misteri del Castello di Brescia fino ai percorsi guidati tra i vicoli più antichi della Cittadella Vecchia: la città offre esperienze per tutti i gusti. Non mancano momenti dedicati alle famiglie, appuntamenti dedicati alla cucina e occasioni per nuovi incontri dal vivo al Teatro Der Mast. Ecco un’anteprima di alcune delle iniziative in programma e selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Due ruote: la passione che attraversa il tempo

Per tutto il weekend il Museo Auto Storiche di Brescia ospita Le mie due ruote. La passione in moto, una mostra che accompagna i visitatori in un affascinante viaggio tra il 1918 e il 1950, alla scoperta di autentici gioielli su due ruote. L’esposizione è visitabile dalle 10 alle 18 e accoglie una straordinaria selezione di circa trenta motociclette provenienti da tutto il mondo. Una mostra in cui ogni motocicletta racconta una storia fatta di ingegno e avventura, emozione e testimonianza storica. I biglietti sono acquistabili anche online tramite la piattaforma MidaTicket. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo segreteria@museoautostoriche.it o chiamare il numero 030 3365631.

Nel cuore antico di Brescia

Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’anima più autentica della città, sabato 28 febbraio, con Splendori, Segreti e Curiosità della Cittadella Vecchia di Brescia: un tour guidato che accompagna nel cuore della Cittadella Vecchia, dove Brescia affonda le sue radici. Camminare per questi vicoli significa attraversare epoche diverse, dalla Brixia romana al Medioevo, in un intreccio continuo di memoria e bellezza. Il ritrovo è alle 14.45 davanti all’ingresso di Palazzo Martinengo, in Piazza del Foro 7, mentre la conclusione del tour è prevista in Piazza del Vescovado. La quota di partecipazione è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: info@italia-intour.com, 353 4660340.

Mărțișor: il benvenuto alla primavera tra miti e tradizioni

Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle bambine per celebrare insieme l’arrivo della primavera attraverso racconti, laboratori e tradizioni dal cuore dell’Europa orientale. Domenica 1° marzo alle ore 15.30 il Museo Santa Giulia ospita Mărțișor – Benvenuta Primavera. L’iniziativa dedicata alla festa tradizionale molto sentita in Moldavia, Romania, Bulgaria, Macedonia e Grecia si aprirà con una serie di racconti per poi lasciare spazio alla creatività con la creazione del tradizionale portafortuna. A seguire, una merenda condivisa e una danza popolare in costume tradizionale. L’attività è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a cup@bresciamusei.com o chiamando lo 030 8174200.

Nei sotterranei del Castello: un viaggio tra misteri e leggende

Domenica 1° marzo il Castello di Brescia ospita una visita guidata nei sotterranei. Oltre le mura imponenti e i panorami che dominano la città, esiste un mondo fatto di silenzi, penombra e storie secolari che attendono di essere raccontate. Durante il percorso sarà possibile accedere ad ambienti solitamente chiusi al pubblico, come la Torre dei Francesi, la Torre dei Prigionieri e diversi tunnel sotterranei. Le guide accompagneranno i visitatori di tutte le età alla scoperta delle strategie difensive della fortezza, delle condizioni di vita al suo interno e delle leggende che ancora oggi aleggiano tra quelle antiche pietre. Sono previsti tre turni, alle 10.00, alle 14.00 e alle 16.15. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Prezzi: 15 euro tariffa adulti e 8 euro bambini; ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Per prenotazioni inviare un messaggio Whatsapp al 335 487010 oppure scrivere a info@xtremeadventure.it.

Brescia Noir: viaggio nel lato oscuro della città

Venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 si svolgerà Brescia Noir, un tour guidato che conduce i partecipanti tra episodi di cronaca nera, leggende e pagine di storia. Dietro le piazze e le chiese si cela un passato di esecuzioni pubbliche e giustizia spettacolarizzata: il percorso rievoca i delitti e gli episodi agghiaccianti che hanno lasciato un segno profondo nella memoria cittadina, intrecciando racconti documentati e tradizioni popolari. Sullo sfondo, l’ombra dell’Inquisizione cristiana, che influenzò processi e pene alimentando paure e superstizioni. Il ritrovo è previsto davanti al Palazzo del Broletto, in via Cardinal Querini 9. La quota di partecipazione è di 15 euro. Per info e prenotazioni: info@italia-intour.com, 353 4660340.

A tavola con Julia Child: la cucina francese tra libri e musica

Venerdì 27 febbraio alle ore 20.00 la Cascina Parco Gallo di Brescia ospita una nuova Cena Letteraria dedicata all’arte della cucina francese e alla figura carismatica di Julia Child. La serata rende omaggio alla donna che ha rivoluzionato il modo di raccontare la gastronomia francese al grande pubblico: Julia Child trasformò ricette fino ad allora considerate complesse in preparazioni accessibili e pratiche. A guidare i presenti in questo viaggio tra parole e sapori saranno i gastronomi Marino Marini e Marco Albini, mentre l’accompagnamento musicale è firmato dal maestro fisarmonicista Davide Bonetti. Il costo è di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@igirasoli.eu o al numero 338 8006656.

Speed Date al Der Mast

Domenica 1° marzo alle 18.30 il Teatro Der Mast apre le sue porte a una nuova edizione dello Speed Date, una serata pensata per chi desidera conoscere persone nuove in modo diretto e autentico. Un’occasione per mettere da parte chat e messaggi virtuali e tornare al piacere dell’incontro reale, fatto di sguardi, sorrisi e conversazioni vere.

Il format prevede brevi dialoghi a rotazione: pochi minuti per presentarsi, raccontarsi e capire se nasce una scintilla di curiosità. Allo scadere del tempo si cambia interlocutore e si ricomincia, in un ritmo dinamico che rende l’esperienza coinvolgente e leggera. La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende l’intera esperienza, dall’apericena allo Speed Date. Per prenotazioni: associazioneapsalchimia@gmail.com.