Nel fine settimana picnic&movie, street art e musica popolare

Anche per questo fine settimana aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, propone tanti eventi per tutti i gusti. Dagli omaggi alla musica popolare mediterranea al cinema all’aperto, dalle visite guidate accompagnati da laser e installazioni luminose alla street art. Di seguito abbiamo raccolto soltanto alcuni degli eventi da non perdere in programma per i prossimi giorni. Buona lettura!

Sul territorio

Nell’ambito della quarta edizione del Festival del Fumetto di Marciapiede, il weekend accoglierà LA SCHIENA | fra Oriente e Occidente, una due giorni aperta a tutti gli artisti desiderosi di disegnare su tela un fumetto, un’illustrazione o uno scarabocchio da esporre su un cappotto o kimono. Quello in programma per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre è l’incontro inatteso tra mondi, culture e linguaggi differenti: il cappotto occidentale e il kimono orientale. Due artisti, Mitsuyasu Hatakeda e Francesco Levi, si confronteranno congiungendosi nella circolarità della stoffa che si trasforma in disegno, segno, traccia. Il cappotto sarà la personale tela di Mitsuyasu Hatakeda, mentre il Kimono ospiterà l’opera di Francesco Levi. Due creazioni, queste, che trovano la loro vera forza nell’incontro con lo sguardo del passante che si fa dunque narratore, un interprete che offre nuove vite al disegno. L’appuntamento è presso il Borgo del Maglio di Ome, in via Maglio 51, a partire dalle ore 10:00. La partecipazione è libera e gratuita. Per scoprire il calendario completo degli eventi cliccare qui. Per informazioni chiamare il numero 329663533 o scrivere a festivalfumettomarciapiede@gmail.com.

Il Museo MarteS di Piazza Roma 1, a Calvagese della Riviera, ha organizzato Pic-nic & movie "Prendi il volo", una serata di cinema all’aperto nel giardino dove, alle 19:00 di sabato 31 agosto, verrà proiettato il film d’animazione. All’ingresso verranno consegnati ai partecipanti una stuoia e un cestino per lo svolgimento del picnic che prevede un primo menù dedicato agli adulti e composto da pasta fredda con verdure alla julienne e cubetti di mortadella ripassati in padella, una selezione di polpettine, una pizzetta tonda margherita e dell'acqua; un secondo menù, invece, è pensato per i bambini ed è a base di sandwich mini arabo farcito con prosciutto cotto, una pizzetta margherita, una confezione di chips, un mini sacchetto di caramelle o marshmallow e dell’acqua naturale. Nel corso della serata sarà inoltre presente e disponibile il carello dei gelati a cura della Gelateria Taini di Prevalle, pronta a deliziare gli ospiti con tante preparazioni artigianali a base di frutta e con ingredienti di qualità. L’ingresso costa 10 euro per i bambini fino ai 14 anni, 16 euro dai 15 anni in su. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 030 5787631, prenotazioni@museomartes.com. Qui i biglietti.

Arte e cultura

Venerdì 30 agosto si terrà BRIXIA URBS PICTA viaggio nella street art. Speciale tramonti di fine estate, una visita guidata dalla metro di Sanpolino a quella di S. Eufemia per attraversare insieme un chilometro di arte a cielo aperto. L’uomo si è sempre servito di pareti naturali o murali per raccontare la storia. I partecipanti, dunque, andranno alla scoperta delle forme di arte impresse sulle pareti esterne, tra sacro e profano, fede ed esibizione del potere, in tempi antichi e più recenti. Il viaggio culturale partirà alle 18:30 da Sanpolino dove l’associazione True Quality, che sostiene la creatività urbana e che dal 2016 organizza il Link Urban Art Festival, ha realizzato un vero museo di arte muraria a cielo aperto fruibile a tutti. Il ritrovo è previsto all’angolo tra Corso Luigi Bazoli e via Lucio Fiorentini, a Sanpolino. Il costo per la partecipazione è di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 348.3831984, scrivere una mail a info@oltreiltondino.it oppure visitare il sito.

Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera si prepara ad aprire le sue porte per "Io ho quel che ho donato” visita al parco del Vittoriale degli Italiani per scoprire insieme il mondo desiderato e costruito da D’Annunzio. Gli ospiti saranno accolti, all’ingresso del Parco, dalla celebre frase “Io ho quel che ho donato”: i visitatori, infatti, andranno alla scoperta di ciò che il Vate ha regalato allo splendido complesso che si affaccia sul Lago di Garda. Dal Parlaggio: "un perfettissimo teatro" inaugurato da poco, al MAS della Beffa di Buccari, fino al biposto SVA del volo su Vienna. Tutto: i viali, le statue, la grandiosa Nave Puglia incastonata nella collina. La visita in programma per sabato 31 agosto alle 17:30 è limitata al parco e non prevede l’ingresso alla Prioria. Per visitare quest’ultima è possibile prenotare l’ingresso direttamente dal sito del Vittoriale, acquistando il biglietto completo (Prioria + parco). Per la partecipazione è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: 348 3831984, info@oltreiltondino.it oppure compilando il form al seguente link. Il costo è di 13 euro a persona per la visita + 12 euro del biglietto di ingresso al Parco del Vittoriale.

Restiamo al Vittoriale degli Italiani per un percorso immersivo che unisce l’arte alla tecnologia. Hedoné | Viaggio tra Eros, luci e poesia al Vittoriale regalerà a molti una serata di grandi emozioni grazie alla magica atmosfera frutto di installazioni luminose, video mapping e laser show, rigorosamente ispirati alla visione dell’amore di Gabriele d’Annunzio. L’amore, infatti, è stato esplorato dal Vate in tutte le sue forme, diventando uno dei temi centrali della sua opera. La natura, poi, farà da amplificatore ai sentimenti dei protagonisti, diventando parte integrante delle stesse storie d’amore. Il roseto e la Valletta dell’acqua Savia vivranno questa alchimia uomo-natura attraverso due installazioni: Fulgida Rosa di Vulcano Studio e Stringiti a me. Il Laghetto delle Danze ospiterà, invece, Passione Riflessa, produzione di Scena Urbana sul grande schermo ad acqua, rivolto alla passione. All’amore platonico è invece dedicata l’installazione Per te, un momento di raccoglimento intimo e sereno. L’amore d’Annunziano, però, è anche tormento: la Nave Puglia, con il laser show curato da Andrea Gentili e Marco Inselvini, e la facciata della Prioria, con un video mapping di Scena Urbana, affronteranno dunque il tema dello struggimento e del patimento d’amore. L’appuntamento è per tutto il fine settimana, con 5 slot previste dalle 20:00 alle 22:00. Il prezzo è di 36 euro a persona. È possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato e presso la Biglietteria del Vittoriale dalle ore 16:00 alle 21:30. Per info: +39 389 207 4451.

Musica

La Pizzica arriva in Franciacorta con Etno-Tracce in Franciacorta | Compagnia della vocata, un viaggio tra danza e musica. Ad aprire il festival un momento di festa in occasione del 96esimo anniversario della nascita del Comune di Corte Franca. Lo spettacolo a seguire, poi, sarà una ricerca sulle radici della musica popolare italiana meridionale, dalle pizziche alle tarantelle, dai “canti alla stisa” alle cantate dei pastori, con svariate presentazioni del contesto storico-culturale di cui i brani sono espressione. Sul palco si esibiranno: Vincenzo Santoro (voce, flauti e tamburello); Davide Bonetti (fisarmonica e organetto) Stefano Zeni (violino); Davide Caldognetto (chitarra); Maria Paola Fontò e Daniela Stofler (ballerine). Lo spettacolo si svolgerà nella piazza di Franciacorta a Corte Franca, sabato 31 agosto alle ore 21:00. In caso di maltempo l’esibizione verrà spostata presso l’Auditorium 1861 Unità d’Italia. L’ingresso è libero e gratuito. Per saperne di più contattare gli organizzatori via mail a info@etnotracce.it.

Corsi

Il Museo della Carta, in via Valle delle Cartiere 57/59, a Toscolano Maderno, ospiterà Metamorfosi del quotidiano, un workshop per la creazione di un gioiello di carta filata in compagnia di LeMari Riciclano. Protagonista dell’attività creativa in programma per domenica 1 settembre alle 14:30, sarà la carta di giornale, per sperimentare la tecnica antica della filatura. Con il filato ottenuto si realizzeranno dei bijoux intrecciando il materiale con diverse modalità espressive. Il corso è rivolto agli adulti e ai maggiori di 14 anni. La partecipazione costa 10 euro per gli adulti, 8 euro per gli under 18 e comprende anche i materiali necessari allo svolgimento dell'attività. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione al seguente numero 0365 641050 o tramite mail a info@valledellecartiere.it.