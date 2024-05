«War and Peace»: il viaggio sonoro del duo bresciano per sostenere la pace

Amore verso il pianeta e tutti gli esseri viventi che lo abitano. Un messaggio di pace che si traduce in musica in un ideale viaggio sonoro che esordisce dal caos della guerra per trasformarsi catarticamente in una dimensione di pace.

È in sintesi «War and Peace» il nuovo lavoro firmato dalla 32enne bresciana Elisa Minelli, al pianoforte, e Sergio Lorandi, 59enne di Castel Mella, alle chitarre, basso elettrico, batteria e gong, che arriva dopo «Walking Alone On Snow», composizione jazz e soprattutto dopo «Hope». Il brano strumentale - registrato e mixato da Emilio Rossi al Phoenix Studio di Castel Mella e a cui partecipano Davide Boccardi (violino e viola) e Massimiliana Maya Furlanis (violoncello), ribadisce con forza il «no» alla guerra, alla povertà e all'inquinamento a favore della salvaguardia di tutti gli esseri viventi. «War and Peace» si presenta come una sorta di viaggio sonoro attraverso il quale l’ascoltatore sarà condotto in un percorso di emozioni: da terrore, angoscia, disperazione alla svolta pacificante.

Il percorso sonoro

Il brano inizia con le dissonanze degli accordi di settima diminuiti e i rubato al pianoforte, i crescendo dei battiti del gong e i fiati: tutto preannuncia una guerra nell’universo. Con l’entrata del quartetto d’archi, della chitarra elettrica, del basso elettrico e della batteria la guerra si fa sentire tra gli accelerando, gli staccati, i colpi d’arma da fuoco evocati dalle percussioni ritmiche così come il rullante tipico delle bande militari. Le guerre del nostro secolo però non sono solo quelle dello scontro armato degli eserciti con la perdita di vite umane e distruzione, ma anche quelle cibernetiche. Ecco che nel video compaiono anche codici dei computer «in attesa di risposta» e la risposta di un attacco hacker con un grande teschio con codice binario e le scritte «errore fatale», «errore di sistema» fino a determinarne un «crash» inteso non solo in senso informatico, ma come un blocco dell’intera società causato da disfunzionamenti operativi, per ribadire ancora una volta che le guerre non sono la soluzione.

La scala cromatica con il suo crescendo e accelerando porta al cambio da Fa minore naturale alla tonalità di Sol bemolle maggiore: la pace con i sonagli a vento che allontanano tutti i conflitti. Nella pace il pianoforte, la chitarra classica e gli archi dialogano tra loro in armonia.

Il progetto

Elisa Minelli (voce, pianoforte) e Sergio Lorandi (chitarre) hanno fondato il Minelli Lorandi Duo nel febbraio 2023 con l’intento di unire la grande passione per la musica interpretando brani jazz, bossa nova, musica pop e d’autore italiana, latina, francese, folk americana, musica classica e da film. Particolarmente inclini alla composizione nei generi sopraelencati, in questo periodo stanno lavorando a nuovi inediti.