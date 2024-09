Vasco, rimpianti, sale prove, Estathè: 50 anni da Belgesto

Per Brescia, Alberto Fertonani è sinonimo di musica: il 7 settembre 2024 compie 50 anni e in quest’intervista ripercorre la sua carriera

5 ' di lettura

Alberto Belgesto Fertonani - Foto/Facebook

Fra il rimpianto di una laurea mancata in Disegno Industriale («Mancavano solo otto esami, ma mi sembrava di aver perso già troppo tempo») e il sogno di portare il 4/qUARTI in piazza Loggia («L’anno scorso c’eravamo quasi), oscillano i pensieri di Alberto Fertonani, di fatto Belgesto, uno che se dici musica a Brescia non puoi pensare che a lui. Latteria, Casa Molloy, 4/qUARTI. Ancor prima un disco da solista pubblicato per la Sony e un Sanremo scivolato fra corde vocali troppo acerbe. Più di rec