Tour Music Fest, il bassista bresciano Cola alle finali italiane

Andrea Lausen Cola, talentuoso musicista di Lumezzane, è pronto a rappresentare la sua categoria alle finali italiane del Tour Music Fest 2024, il più grande contest musicale d’Europa. Il 25 novembre, all’Auditorium Little Tony di San Marino, Andrea gareggerà davanti a una giuria di esperti di fama internazionale, come Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi.

Andrea si è guadagnato il posto in finale attraverso un percorso impegnativo, iniziato con le web audition e proseguito con le live audition a Brescia. «Ho partecipato perché sentivo il bisogno di ricevere un feedback da professionisti del settore che non mi conoscono. Il riscontro positivo che ho avuto mi ha dato molta fiducia» racconta. Per prepararsi, Andrea dedica almeno tre o quattro ore al giorno allo studio e alla perfezione della cover che proporrà dal vivo: «Ho rimosso la traccia di basso e la suonerò io stesso».

Palcoscenico di prestigio

Il bassista si dichiara entusiasta per questa opportunità, non solo per la possibilità di accedere alla finale europea del 1° dicembre, ma soprattutto per mettersi alla prova su un grande palco. «Sono molto emozionato: mi esibirò davanti a una giuria competente e a tanti artisti da tutta Italia. Voglio essere preparato al massimo e fare bella figura, indipendentemente dal risultato».

Le finali del Tour Music Fest rappresentano un palcoscenico di grande prestigio, che negli anni ha visto emergere artisti come Mahmood e Ermal Meta. «È una grandissima occasione – aggiunge Andrea –, e darò il massimo».

I premi

Per i partecipanti, i premi in palio sono altrettanto significativi: una borsa di studio al prestigioso Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro per investire nella propria carriera musicale. «Questi premi sono incredibili – commenta Andrea –, ma ciò che conta di più per me è vivere questa esperienza al massimo e dimostrare tutto il mio impegno e la mia passione».

Il Tour Music Fest 2024 si terrà fino al 1° dicembre nella Repubblica di San Marino, con oltre 600 artisti da 12 nazioni e numerosi eventi aperti al pubblico. Un'opportunità unica per Andrea e per chi ama la musica emergente.