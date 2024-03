Spotify si aggiorna: in arrivo anche in Italia i videoclip musicali

Non solo musica, ma anche video. È la nuova opzione lanciata da Spotify, la piattaforma musicale svedese leader mondiale nello streaming di brani e podcast, che conta più di 600 milioni di utenti mensili all’attivo.

Per cercare di espandere ancor di più i propri servizi, la nuova funzionalità permetterà agli utenti che ascoltano le canzoni di vedere anche i video musicali caricati dagli artisti. Non quelli di YouTube o di altre piattaforme, ma registrazioni ideate appositamente dagli artisti a cui gli utenti Spotify Premium (ovvero quelli sottoscritti ad abbonamento) potranno accedere senza aggiunta di pubblicità, come accade per le canzoni.

Una nuova funzionalità «che permetterà agli ascoltatori di avvicinarsi e connettersi ancor di più con gli artisti, con un mezzo che fin dagli anni ’80 ha permesso di catturare l’attenzione del pubblico» - scrive Spotify nel proprio comunicato ufficiale.

Come funziona

Ad oggi la novità è ancora in fase sperimentale con pochi video in catalogo, tra cui quelli di star internazionali dal calibro di Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice. Oltre all’Italia, anche il Regno Unito, la Germania, l’Olanda, la Polonia, la Svezia, il Brasile, la Colombia, le Filippine, l’Indonesia e il Kenya potranno testare questa nuova funzionalità. Rivoluzione che andrà ad aggiungersi ai già presenti Canvas e Clip, ovvero quei video che appaiono in riproduzione continua quando scegliamo una determinata canzone.

L’aggiornamento, che sarà disponibile per iOS, Android, desktop e Tv, permetterà ai fruitori di decidere, per i brani supportati, se passare al video con un bottone («Passa al video») o se viceversa tornare alla modalità solo ascolto («Passa all’audio»). La visione potrà avvenire anche in modalità schermo intero sui dispostivi mobili, semplicemente ruotando lo schermo in orizzontale.