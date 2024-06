Sostenibilità ambientale e sperimentazione musicale: ecco il BAO Music Festival

Dal 5 al 15 luglio 2024 BAO Music Festival — kermesse diffusa e itinerante dell’omonimo incubatore culturale dell’associazione Lampedée APS — proporrà spettacoli ed esperienze mettendo al centro sostenibilità ambientale e sperimentazione musicale, con concerti, escursioni e performance. Lo farà in Franciacorta, a Brescia e in Valle Trompia, unendo i tre territori e organizzando otto giornate e serate sparse sulla provincia.

Il cartellone

Il primo appuntamento è a Passirano, negli spazi del Birrificio Artigianale Curtense: la serata d’apertura, che sarà a ingresso gratuito, è affidata alla band Zu, gruppo icona degli anni ’90 che si esibirà dalle 19.30. Si passerà quindi a due appuntamenti a Gardone Val Trompia, il 6 e il 7 luglio. Il primo è ospitato al Parco del Mella, dove si esibiranno la band di Bristol Quade e Andrew PM Hunt (alias Dialekt), dopo l’opening e prima del dj set di Spettro. Sempre dal Parco del Mella partirà la giornata successiva, che si aprirà però con un’escursione (alle 9 del mattino) per arrivare alla Valle di Inzino, dove l’artista bresciano Neunau proporrà un intervento di field recording delle cascate. Seguirà a mezzogiorno l’esibizione di Sara Comincini.

Gli appuntamenti in città saranno da Vulcano in viale Piave (il 10 luglio alle 21 con Rosso Polare e Violeta Garcìa) e alla Fossa Viscontea in Castello (l’11 luglio, dove dalle 21 suoneranno Listrea, Blanco Teta e Rifugio Amore).

Il 12 e 13 luglio si torna in Franciacorta, a Monticelli Brusati. Prima a San Zenone, con una serata durante la quale si potranno ascoltare Roberto Follesa, Above the Tree con Drum Ensemble du Beat, Nur e DJ Catfish; e poi, il giorno successivo, alle cascate di Monticelli, partendo alle 15 dal centro del paese per andare ad ascoltare nella natura Marco Pittau e Trifoglio. L’escursione è organizzata in collaborazione con La Via delle Sorelle e Slow Ride Italy. Scendendo, alle 19.30 si terranno diverse esibizioni, dalle 19.30 all’1 di notte, sempre a San Zenone.

Chiuderà il festival 2024 un’ultima escursione, stavolta da San Bernardo (sopra Lumezzane) per arrivare a Sant’Emiliano (nel territorio saretino). Si parte alle 8.30 dalla chiesa di San Giovanni Battista per salire al santuario, dove alle 11 canterà Angela Kinczly, seguita alle 15 da Francesco Fonassi.

L’evento di apertura è gratuito mentre le altre serate hanno un biglietto di ingresso (con possibilità di abbonamenti: quello per tutto il festival costa 55 euro). Le info sono su www.progettobao.com.